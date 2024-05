Las explicaciones de Arantxa del Sol sobre su desencuentro con Ángel Cristo en Supervivientes han tenido muchas consecuencias. Este domingo la presentadora y penúltima expulsada del reality explicó que el hijo de Bárbara Rey “intentó jugar con mi matrimonio”. Según su versión, Ángel le contó la supuesta relación de Ana Herminia con Finito de Córdoba, marido de Arantxa, a Miri y a Blanca, que fue quien se lo contó a ella.

Pero no sólo eso, además afirmó que Ana Herminia estaba esperando una señal de su pareja para seguir contando esa mentira desde fuera. Esto se tradujo en la participación de Ana en el programa ‘¡De viernes!’ donde fue para hablar de su supuesta relación con el torero que, al parecer, nunca ocurrió ya que se trataba de una amistad desde hace años.

Arantxa afirma que se sintió muy traicionada con Ángel y su pareja ya que fue ésta la que llamó a su marido cuando se anunció que la presentadora participaría en el reality para contarle que el hijo de Bárbara Rey también concursaría en esta edición. De ahí que en un primer momento Arantxa defendiera a Ángel en su enfrentamiento con Kike Calleja y Carmen Borrego.

La famosa “colleja” de Arantxa del Sol

Una vez fuera de la isla, Ángel Cristo siguió refiriéndose a Arantxa y en una de las galas "No tiene nada que ver, pero mis valores son el honor, el valor, la lealtad, ¿cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha". Estas palabras dinamitaban el programa pero quedaban sin explicación hasta este domingo.

Arantxa explicó que "le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla o parásito. Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale'. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando. La más fuerte, lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido", confesaba muy afectada.

Cuando Sandra Barneda le afeó este comentario, la presentadora se defendió argumentando que "no tuvo mayor importancia. Si hubiera sido una agresión yo estaría fuera del programa mucho antes". En este sentido, la presentadora explicó que "la organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido. En ese momento no había cámaras. Se valoró este episodio. Se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas y él dijo que no".

El veto a Arantxa del Sol

Pero no acaba ahí. Mediaset España parece que tras salir a la luz lo que pasó en la lancha ha decidio tomar cartas en el asunto y apartar a la presentadora de las galas. En un comunicado explicaba que: "Tras conocer a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en 'Supervivientes. Conexión Honduras', el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality".

La reacción de Arantxa del Sol

La presentadora en su cuenta de Instagram únicamente ha reaccionado para aclarar una publicación que, al parecer está en X, y que “quiero aclarar de inmediato”.

La publicación es una supuesta declaración de Arantxa que no es cierta y que dice que “la verdad es que me llevan presionando desde la directiva de Telecinco muchos días con que supuestamente “Hablara” y dijera mi versión. Fui prácticamente sincera, durante el regreso en la lancha Ángel se dedicó a amenazarme a mí y lo que es más importante para mí, con romper mi familia. Un patrón que ya traía estudiado de casa compuesto por él y su mujer. Nunca hablé por miedo a romper mi familia esa que tanto quiero. Cuando ocurrió el acto inmediatamente le pedí perdón a Ángel por el acto pero no por mis palabras porque así las sentía. Me han utilizado, para generar morbo de “que lo cuente” y cuando he sido utilizada y exprimida ya no les sirvo”.

Así pues y a la vista de esta publicación, Arantxa del Sol ha afirmado que esa imagen es una “manipulación total y no representa en absoluto mis opiniones o sentimientos”. Del mismo modo afirma que está investigando su origen para “tomar las medidas correspondientes". Agradezco a todos vuestra compresión y apoyo mientras resolvemos esta situación”.