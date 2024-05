Si hay alguien que sabe lo que es sufrir en Supervivientes es uno que sí ha estado en Honduras ha sido Jorge Pérez. No solo participó en el reality más duro de Telecinco, sino que se alzó con la victoria en el año 2020. El ex guardia civil es ahora colaborador en Tierra de Nadie, uno de los programas que comentan las galas del reality de Mediaset. Pérez es embajador de un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer sano y tener la mente en equilibrio. En uno de sus últimos stories ha apuntado que, "tras el final de la Semana Santa es el momento de adoptar un estilo de vida saludable y marcarse una meta de cara al verano".

Poco antes de acudir a su cita en el plató de Telecinco, Jorge Pérez ha compartido una imagen de cuando solo llevaba 1 mes en Honduras, lo mismo que ahora llevan los concursantes de la edición de 2024.

Su nueva profesión: coach on line

En sus redes sociales, el ganador del reality promociona su programa online de coaching. Explica que a través de su "mentoría intensiva" puede "dar sesiones de zoom, lecciones específicas a tu desarrollo personal, plan de nutrición y entrenamiento personalizado, revisiones...".

Su programa incluye entrenamientos personalizados, plan nutricional, monitoreo del progreso y comunicación continua.

"Bajo la premisa que no existe una dieta universal que funcione igual para todo el mundo, y de que no requerimos de pasar largas horas en un gimnasio, te presento Restoring Body. Un programa para recuperar tu relación con la comida y disfrutar con el ejercicio. Busca más allá de un simple cambio estético, esto sucederá como consecuencia ineludible de cambiar tus hábitos, busca encontrar un estilo de vida que mejore tu salud a nivel global en tu vida, y sí, ese cambio físico llegará.

Si quieres transformar tu vida, y tu cuerpo, estás en el lugar adecuado. Descubrirás que estás construyendo un nuevo cuerpo, y por tanto debemos escoger bien los ladrillos. Verás cómo tu cuerpo se fortalece y pierde grasa sin pasar hambre. No se trata de comer menos, sino de comer mejor. Si no disfrutas el proceso, no merece la pena. Comer bien y cuidar tu cuerpo debe ser una elección, no una imposición. ¿Te has parado alguna vez a valorar tu cuerpo? Te invito a que lo hagas", explica.