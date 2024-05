Kiko Matamoros ha vuelto a decir "no" a pasar por el aro de Telecinco. Es bien sabido que el colaborador televisivo no acabó nada bien con la cadena tras el cierre de Sálvame. Matamoros formó parte del paquete de colaboradores a los que Mediaset echó sin fecha de regreso y se han tenido que buscar la vida con nuevos proyectos.

Tras un tiempo a la deriva, por fin se materializa de nuevo el programa con el que saltaron a la fama, pero con otro nombre: 'Ni que fuéramos'. El pasado lunes ha tenido lugar la rueda de prensa del programa y ya se ha dejado ver algún que otro momentazo, aunque también ha habido lugar para las rencillas personales.

A pesar de tratarse de un encuentro para ampliar la información en torno a la experiencia que tendrán los telespectadores en este nuevo proyecto en formato streaming, es decir, en directo desde plataformas de vídeo como Twitch y Youtube, los colaboradores han dejado caer alguna que otra información.

¿Volver a Telecinco?

Matamoros ha elevado la apuesta con una exclusiva que no ha dejado a los presentes indiferentes tras afirmar que la productora de Telecinco le había ofrecido volver a la cadena, al menos por un día, para recibir a su hija Laura. Sin embargo, el excolaborador ha sido claro con su respuesta: "Me han ofrecido la oportunidad, desde la productora, de ir a recibir a mi hija Laura al plató de ‘Supervivientes’, pero lo he declinado. No estoy de acuerdo con muchas cosas”.

Laura Matamoros acaba de abandonar de manera definitiva Supervivientes tras dos salidas previas: la primera expulsión y la evacuación por cuestiones médicas. A su regreso no va a encontrar a su padre que, al parecer, podría haber acudido, en palabras del mismo Matamoros. “Fueron crueles , pero más cruel es que, cuando te sacan de ahí, porque aceptes una oferta de trabajo, se te vete. Porque como nos hemos ido a trabajar con la productora a la que han cortado el cuello, ahora ya no vuelves”, afirmó Matamoros sobre el final de Sálvame.