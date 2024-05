¡El amor está en el aire! O eso parece después de ver la inesperada y divertida reacción de Jorge Javier Vázquez y el padre de Miri Pérez-Cabrero cuando Laura Matamoros ha revelado lo que la actriz e influencer contó a sus compañeros en Honduras sobre su progenitor: "Decía que seguramente entre tú y él habría mucha atracción. Nos lo dijo a todos" le decía expareja de Benji Aparicio al presentador, dejándolo sin palabras. Y es que la cosa había empezado cuando nada más entrar en el plató, el presentador decía que se había puesto nervioso al ver al padre de Miri en pantalón corto.

Un momento en el que Eduardo Pérez ha tomado la palabra para confesar que, aunque no se creía que su hija hubiese dicho tal cosa, Jorge le parece "muy atractivo". Ruborizado y muerto de risa, el comunicador se quedaba bien sin saber qué decir, dejando en el aire si los sentimientos del padre de Miri eran correspondidos: "Por favor, Laura, que a mí se me está dando muy mal últimamente. Bueno, ya hablaremos" ha afirmado antes de acercarse al catalán y decirle "con nuestras edades no podemos perder mucho el tiempo ya". Un 'guante' que el escultor ha recogido comentándole que lo suyo tenía que ser "sin cámaras".

Tonteo en el plató

La cosa no ha terminado aquí, porque al conectar con Laura Madrueño y la palapa Jorge Javier ha continuado con el 'tonteo' asegurando que "muy mal se tiene que dar la cosa para no f(...) esta noche", provocando las risas de todo el plató y sonrojando a su vez a Eduardo.

Con el 'tonteo' flotando en el ambiente, el presentador no ha dudado en bromear con Miri y preguntarle si en algún momento de su vida se le había pasado por la cabeza "que a lo mejor te vieras obligada a llamarme papá". "Tic-tac boom", ha respondido la concursante de lo más sonriente, sin tomarse demasiado en serio la pregunta de Jorge.

¿Habemus nueva carpeta en 'Supervivientes'? Tendremos que esperar al próximo jueves para descubrirlo, ¡pero nos encanta la pareja que hacen el presentador y el padre de Miri!