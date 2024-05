El reencuentro entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun ha dejado uno de los momentos más emotivos del concurso. Ambos se han echado mucho de menos durante estos meses separados y así lo han demostrado la primera vez que se han visto las caras en todo este tiempo. "Te he echado de menos. No pensaba yo estar tanto tiempo", expresaba casi entre lágrimas el concursante. "Llevas dos meses como un campeón y haciéndolo súper bien", le apoyaba Suescun.

Y es que Kiko ha sufrido bastante el estar alejado de su pareja, con la cual lleva ya cinco años y de la que apenas se separa. "Es la mejor sensación que he vivido en mi vida después de tanto tiempo, que tampoco ha pasado tanto tiempo", confesó sin ninguna duda Kiko, mientras seguía abrazando y besando a su pareja. Además de este reencuentro, también han protagonizado otro gran momento, participando juntos en la Noria infernal y batiendo el mítico récord de Sofía y Logan.

Prosiguiendo con la bonita historia del reencuentro, Sobera quiso echar más leña al fuego y lanzar una propuesta que pilló de imprevisto a la pareja. "Vamos a cosas importantes porque en Supervivientes no merece la pena perder el tiempo. Ahora que estás frente a ella, no sé si hay algo que te gustaría decirle. Tú llegaste a decir que si Sofía llegaba y ha llegado ibas a decirle algo importante".

Ante esta propuesta Kiko se lanzó con unas palabras premonitorias y que antecedían a toda una boda, como ya ocurrió con Ángel Cristo y Ana Herminia. "Ya lo sabía, pero me he dado cuenta aquí que eres la mujer de mi vida, pero para siempre y quiero todo contigo. Quiero que seas la madre de mis hijos. Maite la abuela, pero quiero también que nos casemos como nos gustaba a ti y a mí y lo siento Maite, pero va a pasar. Es lo que hay", intentó contar Kiko con todo su corazón.

Sobera, ante la que se podía llegar, quiso que el concursante fuese más específico. "¿Pero le vas a pedir matrimonio? Si es así, por favor, hinca la rodilla". Antes de que nadie pudiese decir algo más, saltó Sofía para evitar la petición. "No, no, que me pone nerviosa estas cosas. No lo hagas. No hace falta. No me gustan a mí esos compromisos, ni las situaciones, ni la tensión. Yo soy feliz con él desde el principio. Mi amor se ha ido transformando a unos niveles que para mí es una persona súper importante".

Un fracaso que, Sobera quiso volver a salvar preguntando de nuevo por el tema de la boda. "Bueno chicos, ¿quieres hincar la rodilla? Es la última oportunidad que te doy Kiko". Sin embargo, Sofía volvió a cortar al presentador antes de que su novio se lanzase con la petición de matrimonio. "Que no, que no me gusta a mí eso. Además, todas las bodas aquí traen mala suerte y a la vista está".