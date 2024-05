Si por algo será recordada esta edición 2024 de Supervivientes es por dos cuestiones: las lesiones, por un lado, y la polémica por otro. Las evacuaciones y abandonos forzados por problemas de salud han sido una constante del programa. Primero fueron Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego las que tuvieron que abandonar la isla por prescripción médica tras haber pasado un breve periodo de tiempo en observación.

Después, fueron Aurah Ruiz, Claudia Martínez y Laura Matamoros las que pasaron por la enfermería. Aunque con desenlaces distintos. Todas pudieron volver a los arenales. Si bien es cierto que Claudia pudo reincorporarse al concurso, terminó yéndose al poco expulsada por la audiencia, al igual que le sucedió a la hija de Kiko Matamoros. Un Kiko, que a pesar de no ser concursante, está siendo uno de sus grandes protagonistas, tanto por las polémicas que le salpican directamente, como por aquellas que afectan a Laura o por las informaciones que posee, que son auténticas bombas, como los detalles de la agresión de Arantxa del Sol a Ángel Cristo que desvelaba en el programa.

Las polémicas declaraciones de Kiko Matamoros

“Por mucho que se intentó tapar, se ha conocido que existió una agresión por parte de Arantxa del Sol sobre Ángel Cristo, pero no se han contando ni los motivos, ni cómo actuó el programa, ni el carácter de la agresión, que fue infinitamente más grave de lo que se ha contado”, soltaba Kiko Matamoros en el plató de Ni que fuéramos Shhh, dispuesto a no callarse nada. “Empezando por el carácter de la agresión, Arantxa refiere una colleja. Todos silencian y miran para otro lado, pero la realidad es que Arantxa le asestó 3 soberanos puñetazos, 3 soberanas hostias a Ángel Cristo” desvela el colaborador, tajante. Los hechos que denuncia el ex marido de Makoke ocurrieron en una de las barcas cuando ambos implicados volvían de una prueba rumbo a sus respectivas playas.

El motivo, según explica, es la supuesta relación de Finito de Córdoba, marido de Arantxa con Ana Herminia, actual pareja de Ángel, una relación que el propio Ángel cuenta a sus compañeros y que enfurece a la presentadora. Sin embargo, pese a la dureza de la agresión, cuenta Matamoros, no solo no hay consecuencias sino que se trata de ocultar por todos los medios. “Ángel una vez que llegan a la playa, habla con los demás y dice que quiere dar a conocer la audiencia lo que ha sucedido. Pero, la organización entra en pánico porque había planes para Arantxa una vez termina el concurso y así se lo anuncian”, relata el ex tertuliano de Sálvame. “Si verdaderamente la quieres porque va a presentar un programa, no puede trascender que esta señora ha agredido a un compañero”, sentencia aún con mucho más que decir.

Amenazado por la organización

“Ángel Cristo es evacuado en una barca del concurso, se pierde durante 3 horas y se le combina a que olvide el episodio, a que no lo nombre. Se le presiona para que actúe de esa forma. Ángel se ve forzado a silenciarlo y se ve forzado a callar bajo amenaza”, denuncia Kiko Matamoros para continuar sacando a la luz que esta premisa se le fue dada también al resto de supervivientes a través de Kiko Jiménez de la mano del director del programa. “Así es como funcionáis”, resumía Matamoros no sin antes lanzar una amenaza demoledora: “No me extraña cómo me habéis querido ensuciar esta tarde como persona. Yo os he ensuciado como profesionales, porque sois unos sucios. Pero si queréis seguir a la guerra personal, tengo para todos”, sentenciaba.