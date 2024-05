Después del difícil cara a cara que tuvieron Aurah Ruiz y Ángel Cristo en 'El puente de la concordia' de Supervivientes, donde las tensiones se intensificaron en lugar de llegar a un acuerdo, llegaron a la playa y comenzaron a recriminarse por las palabras que se dedicaron durante la gala dominical en directo.

Este conflicto culminó en un enfrentamiento intenso que terminó con la salida del hijo de Bárbara Rey de la playa. Mientras repartían el azúcar que les correspondía en 'Playa Condena' como parte de la recompensa que habían ganado, Aurah se dio cuenta de que una pequeña parte se había caído al suelo, lo que desencadenó un conflicto total con Ángel Cristo. "Podéis recoger los granitos de la arena", comentó él, a lo que Aurah respondió: "A mí me respetas". Ante esto, Ángel Cristo replicó: "¿Igual que me respetaste tú al llamarme desequilibrado? Juegas con la mente de la gente, quedaste como lo que eres".

Además, Ángel mostró su descontento porque Aurah había mencionado a su hija durante el puente. "Y tú has jurado por tu hija, vergüenza debería de darte, ahora me cuadra que hayas visto a tu hija en un año 30 veces", contestó Aurah, lo que provocó una reacción explosiva en el hermano de Sofía Cristo: "Eres una pobre desgraciada, no vuelvas a hablar de mi familia nunca más, no tienes ni idea. Eres una indigente mental".

El comentario machista de Ángel Cristo

La tensión entre ellos aumentaba, Ángel Cristo afirmaba que su vida era auténtica mientras que acusaba a Aurah de "vender su vida y su relación". Él no le perdonaba que mencionara a su hija durante el puente: "Eres gentuza, de lo peor que hay".

Posteriormente, Ángel Cristo hizo un desafortunado comentario sobre las mujeres que hizo saltar a Arkano: "Ese comentario contra las mujeres no está bien".

“Es lo único que sabéis hacer vosotras, las mujeres, pisar a los hombres”, decía Ángel un comentario del todo machista.

Pero Ángel tenía para todos. Blanca Manchón decía que la expulsaran para dejar de escuchar tonterías a lo que el hijo de Bárbara Rey le espetaba: “A ti te expulsan y tienes que ir al psiquiatra, al psicólogo. Todo lo fuerte que tienes físico, mental se te va”.

La reacción de Aurah Ruiz

Aurah reaccionó a sus palabras y, después de ver el vídeo de nuevo, se disculpó. "Me acabo de oír y me doy vergüenza”, explicó, pidiendo perdón y admitiendo su error. "No debería haber dicho nada", afirmó. Carlos Sobera, por su parte, recalcó que no es aceptable utilizar a los familiares para herir a otro concursante. "No se puede hacer eso", afirmó rotundamente Carlos Sobera. "Se llama acción reacción", trató de justificarse Aurah, aunque Carlos Sobera no lo aceptó. "Se llama educación", le rebatió el presentador. "Los dos habéis sobrepasado los límites", reafirmó.

La situación en la playa no mejoraba, y las tensiones seguían creciendo. El enfrentamiento verbal entre Aurah y Ángel Cristo se tornaba cada vez más personal y ofensivo. Los otros concursantes observaban con incomodidad, conscientes de que la situación estaba fuera de control. Los intentos de mediar y calmar los ánimos eran infructuosos, y la disputa parecía no tener fin. Cada palabra, cada gesto, intensificaba el conflicto, llevando la situación a un punto de no retorno.

Finalmente, las disculpas de Aurah y las reprimendas de Carlos Sobera ofrecieron un momento de reflexión. Aunque las heridas estaban abiertas y las palabras dichas no podían ser retiradas, hubo un intento de reconciliación y de aprender de los errores cometidos. La lección era clara: el respeto y la educación deben prevalecer, incluso en los momentos de mayor tensión y conflicto.

Las consecuencias para Ángel Cristo y Aurah Ruiz

Después de este tremendo incidente Ángel Cristo se saltaba todos los límites físicos que establece la organización en el concurso y desapareció durante tres horas. La organización y hasta las fuerzas armadas de Honduras tuvieron que salir a buscar al hijo de Bárbara Rey porque no lo encontraban y había puesto en peligro su integridad física y la de los miembros del programa.

Es por esto que la organización de Supervivientes ha tomado una drástica decisión. Aurah Ruiz tendrá una nominación automática si el jueves se salva de la expulsión y Ángel Cristo ha sido expulsado del programa de forma disciplinaria.