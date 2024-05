Tras una larga espera, Kiko Jiménez revelaba los nombres de los compañeros que le iban a acompañar en la deseada barbacoa que consiguió como premio tras ser el gran vencedor en la noria infernal de 'Supervivientes', pero también a aquellos que no iban a disfrutar de la comida.

Con varios delantales y tenedores para repartir entre sus compañeros clasificándolos así en los que iban a comer junto a él y los que se iban a encargar de que la carne de la barbacoa estuviera al punto, Kiko le daba el privilegio de disfrutar del manjar a Aurah Ruíz, Pedro García Aguado, Torres y Marieta. Entre risas y muestras de cariño, Kiko compartía con ellos esta experiencia mientras había otros que no lograban ese puesto en la mesa.

Por otro lado, algunos de sus compañeros se quedaban con las ganas de disfrutar del banquete renegados a las labores de cocina pudiendo 'oler' y 'ver' la carne de cerca, pero sin probarla. Miri, Gorka, Ángel Cristo y Blanca fueron los elegidos por Kiko para encargarse de la parrilla y de que toda la comida estuviera a punto para sus comensales.

A pesar de la ausencia de Arkano en el momento de la decisión debido a su bajón anímico que le obligó a retirarse del prograa durante algunos minutos, Kiko no se olvidaba de él enviándolo a 'cocinas'.

La decisión de Kiko ha molestado a la audiencia, que no ha dudad en tachar de "favorito a Jiménez"." Que natural la elección...casi no se ha notado que Sofía le ha leído la cartilla y ahora va de chupiguay con Torres para ir ganando adeptos y que no le nominen, y con Aurah para malmeterla más contra Ángel y Gorka y que sea su nueva amigui...Todo más premeditado imposible". "Claro aquí está una de las recompensas que otros no han recibido no deberían de darle tantos privilegios ya está bien". "Hartazgo, ascazo …de vuestro consentido."

Las elecciones

La primera a la que Kiko Jiménez le iba a hacer entrega de un delantal iba a ser Miri, quien se acercaba a Kiko con cara de expectación y duda: "Como la barbacoa tiene mucha responsabilidad y confío tanto en ti, y quiero que la saques adelante porque confío en ti. Si por mi fuera me encantaría que estuvieras en mi mesa. Pero es el momento de que te luzcas como chef culinaria". La cara de Miri era de decepción total.

Posteriormente venía el momento de decidir si Gorka se sentaría en la mesa con Kiko o no. El colaborador bromeaba: "Un vasco sabe el punto de la carne perfecta...". Finalmente le excluía y Gorka se ponía el delantal con el que cocinaría todo lo que iba a comer el resto. El siguiente iba a ser Ángel Cristo: "Quiero que te muevas en la cocina como pez en el agua". El hijo de Bárbara Rey lo encajaba bien: "Lo haré lo mejor posible".

Pero faltaba alguien más que tampoco iba a degustar la barbacoa de Kiko Jiménez: se trata de Blanca Manchón. "Quiero que me sirvas porque ya mañana vamos a comer tú y yo", decía Kiko, puesto que ya ambos habían ganado el juego de líder y la concursante ya iba a disponer de un privilegio, por lo que le entregaba el delantal a modo de 'castigo'. Y llegaba el momento tan esperado por todos: degustar la barbacoa. Los concursantes elegidos por Kiko -junto el propio Kiko también- felicitaban a cocina por la labor que habían hecho en los fogones. "Es de agradecer la actitud que están teniendo. Alguna cosa ha venido cruda y Ángel se ha hecho cargo", confesaba Pedro García Aguado.

Además, brindaban por 'Supervivientes' y por Sofía Suescun: "Por Sofía, que también se lo curra en las pruebas y también esta recompensa es suya. Y por las segundas oportunidades". Y es que lo que está claro es que una buena barbacoa ayuda a todo.