Cada vez queda menos para conocer al próximo dueño de los 200.000 euros del premio que supone ganar Supervivientes. La competencia es muy reñida y no hay nadie que, ahora mismo, lleve la delantera respecto al resto. En un principio, Carmen Borrego se posicionaba como la gran favorita de la edición, pero apenas duró unas pocas semanas en el concurso.

La sorpresa la dio Ángel Cristo con su actitud peculiar y constantes encontronazos con el resto de compañeros. Estas actitudes le llevaron a ser uno de los favoritos durante varias semanas, en las que se salvó de la eliminación. Sin embargo, sus últimas acciones, escapándose del recinto del programa y estando desaparecido durante horas han provocado que sea expulsado del concurso.

Ahora, entre Arkano, Pedro García Aguado, Miri Pérez-Cabrero, Aurah Ruiz, Rubén Torres, Gorka Ibarguren y Blanca Manchón, a la espera de saber si acabará entrando de nuevo en el concurso o no después de su reciente expulsión. En el resto de los programas de Telecinco ya han empezado a lanzar sus quinielas sobre quién cogerá el testigo de Bosco Martínez-Bordiú, último ganador de Supervivientes.

La revelación de Isabel Rábago

En 'Vamos a ver' una de las colaboradoras habituales como es Isabel Rábago, desveló una de las noticias de la semana y es que en un momento del programa se le escuchó nombrar al próximo ganador de Supervivientes. Rábago analizó el desempeño del participante y destacó su entrega por encima de la del resto. Sin embargo, los meses en Honduras pesan sobre los concursantes y en sus cabezas ya se ven de vuelta a su casa.

"Es verdad que desde la marcha de Ángel estamos un poco mejor en la playa, pero tampoco te voy a mentir. No estamos bien del todo, ha dejado mella y ha sido una semana muy dura. En un día no vamos a estar bien. Necesitaremos nuestro tiempo y yo personalmente estoy mal, sigo mal y supongo que me costará animarme. Estoy pasando yo creo que la peor semana de la aventura, estoy jodido y no soy de hierro. Tengo mis límites y hoy estoy en el límite", expresaba un cansado Gorka, que ya no podía aguantar más.

Ante estas declaraciones, Rábago expresó que el vasco es su concursante predilecto y favorito para ganar el programa. "El ganador de ‘Supervivientes’ de este año necesita algún tipo de gesto. Lo tiene todo y ha sabido lidiar, no solo con la isla, sino con tiburones televisivos. Entonces, para mí, es el auténtico ganador". Precisamente esta semana, Gorka recibirá la visita de su pareja, esperando levantarle el ánimo para afrontar lo que le queda.