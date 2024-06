Por fin hubo expulsión en Supervivientes. Después de que el pasado jueves no se expulsara ni a Blanca Manchón ni a Kiko Jiménez, tal y como se había anunciado y sin saber por qué, ha sido este domingo cuando se ha anunciado que el andaluz debía abandonar Honduras definitivamente. Kiko, incapaz de contener las lágrimas al ver que su aventura había llegado a su fin, luchó hasta el último momento junto a la windsurfista. A pesar de no haberse salvado en la gala anterior, el programa le dio una última oportunidad de seguir adelante junto a Blanca Manchón. Antes de emprender su regreso a España, Kiko se enteró del beso entre Maite Galdeano, su suegra, y Rubén Torres.

Sandra Barneda le envió un emotivo mensaje a Kiko tras su eliminación definitiva: "No te tienes que sentir mal. No me gustaría que salieras de esta aventura con una mala sensación. Aguantar 87 días como has aguantado tú, con sentido del humor, pescando, haciendo todo y más y sin quejarte, no es nada fácil". Kiko rompió a llorar: "Me estoy emocionando contigo", confesó a Sandra.

Además, agradeció a Kiko por entretener al público: "A veces uno se equivoca en cosas. Esto es un concurso. Lo único que se puede decir es que ha sido un acierto que Poseidón te diera una segunda oportunidad. Gracias Kiko de verdad". Kiko Jiménez, casi sin poder hablar por la emoción, cerró los ojos e intentó expresarse de la mejor manera: "Me da pena". Añadió que sintió haber aprovechado la oportunidad, pero no quería dejar atrás esta experiencia.

"Es muy duro. Pero cuanto más duro es más cuenta te das de los sentimientos que puedes sentir aquí. He vivido cosas maravillosas, como cuando vino Sofía a verme aquí. Ha sido increíble".