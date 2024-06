El paso por Supervivientes ha supuesto una gran experiencia a Arantxa del Sol que acabó siendo una de las revelaciones del programa después de tener un comienzo un tanto discreto. Sin embargo, su concurso se vio manchado por su relación con Ángel Cristo. Lo que en un principio era una amistad se acabó tornando en una rivalidad completa en la que no se dirigían la palabra.

En medio, un suceso que las cámaras no consiguieron captar y en el que el hijo de Bárbara Rey aseguraba que Arantxa le habría propinado tres puñetazos mientras estaban en una lancha. Con el misterio sobre la mesa, entraron los actores secundarios: Finito de Córdoba por el lado de Arantxa y Ana Herminia por el de Ángel. La maquinaria se puso en marcha y se empezó a extender un rumor de que ambos habían tenido hace años un romance.

Estas suposiciones fueron desmentidas por activa y pasiva por ambos dos, señalando que se conocían de hacía tiempo por temas familiares, pero que nunca llegó a pasar nada entre ellos. Sin embargo, la herida ya estaba abierta y todo este torrente de polémicas ha acabado por salpicar al matrimonio del torero y la asturiana, que estaría atravesando uno de sus peores momentos.

El nuevo proyecto de Arantxa del Sol

La asturiana ha querido alejarse de todo lo que tenga que ver con el mundo Mediaset y su entorno. Su prioridad como la de su marido está siendo la de disfrutar de su familia e intentar abstraerse de todos los rumores y comentarios que hay a su alrededor. ¡Con los míos! Los incondicionales, los que han sufrido conmigo, los que me quieren de verdad, los que me regañan, los que me apoyan, los que me abrazan, mi fuerza, mi vitamina …Os quiero infinito", expresaba Arantxa en redes sociales.

A nivel laboral, la canguesa está muy centrada en sus redes sociales en donde mantiene una movida actividad de compartir bastantes cosas con sus seguidores. Pero no es el único proyecto laboral que mantiene, también cuenta con una empresa, J Luis SL, que comparte desde 2015 con su marido.

Dicha compañía está orientada a la organización, representación, contratación e intermediación de eventos taurinos.