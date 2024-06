Almudena Ariza ha vuelto a mostrar las trabas que está teniendo para realizar su trabajo como corresponsal en Israel de TVE. La periodista de la cadena pública ha subido este viernes un vídeo en el que ha enseñado cómo "extremistas judíos" le han increpado mientras realizaba un reportaje por el día de Jerusalén.

"Aquí os muestro una mínima parte de cómo vivimos el Día de Jerusalén. Extremistas judíos atacaron a ciudadanos palestinos y trataron de impedir, una y otra vez, la labor de los informadores. Ya juzgáis vosotr@s. (Y nada de esto habría sido posible sin la persona que hay detrás)", escribió la comunicadora en su cuenta oficial de Twitter (ahora conocida como X), mencionando también a su compañero cámara, Nacho Cañizares.

En las imágenes que publicó, se puede como Ariza intenta contar lo que ocurre en la Marcha de las Banderas, que tuvo lugar el día de Jerusalén, mientras que algunos de asistentes intentaron tapar la cámara con sus propias manos. A lo largo de este evento, según narra la periodista, algunos de sus asistentes han increpado a los comerciantes palestinos, llegando incluso a obligarles a cerrar, además de correar insultos y consignas anti-árabes.

Este no es el único momento de este tipo por el que Almudena Ariza ha tenido que vivir desde su llegada a la corresponsalía de TVE en Jerusalén. A principios de abril, el Telediario tuvo que cortar de forma abrupta una conexión en directo con la corresponsal de TVE en Jerusalén después de que fuese interrumpida por varios ciudadanos mientras informaba desde la zona sobre las presiones internas que está recibiendo Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, por la guerra en Gaza.

En ese instante, un hombre se coló en el plano para impedir que Ariza continuara con su crónica en directo. "No nos están dejando... Lo siento mucho, tenemos que cortar", comentó la periodista antes de explicarle al espontáneo, a quien se sumaron más personas, que estaba trabajando: "Estamos en directo".

"Lo siento, tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar", volvió a decir Ariza para, seguidamente, aclarar que eran ciudadanos que pasaban por allí: "No es policía ni miembros de seguridad". Después de cortar la conexión, Herranz recogió el testigo desde plató: "Estábamos viendo cómo a nuestra corresponsal en Jerusalén, Almudena Ariza, no le dejaban seguir con ese directo".