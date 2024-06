El reconocido cantante puertorriqueño Luis Fonsi ha acudido esta noche, martes 11 de junio, al programa 'El Hormiguero' para presentar su nuevo álbum musical: 'El viaje'. En esta ocasión, y tras convertirse en invitado platino, ha entrado en los estudios desde los que se realiza el programa montado en un coche descapotable, celebrando la hazaña de los 20 programas.

Tras este momento de lo más épico, Fonsi ha comenzado la entrevista hablando del trabajo que va a presentar, y es que de 'El viaje' ha contado que "todas las canciones son ciudades, excepto una, Andalucía, que se la dedico a mi mujer. Andalucía me devolvió el amor". Además, ha resaltado todas las colaboraciones que incluye, como las de Omar Montes o Laura Pausini.

Sobre esta última ha comentado que es una gran amiga y que trabajar con ella "es fácil porque solo con mirarnos ya sabemos lo que estamos pensando y, por otro lado, es difícil porque nos reímos todo el rato por todo y la canción es muy seria". Por otro lado, desvela la jugarreta que le hizo la italiana, ya que "en un concierto suyo, al que fui solo como fan, me subió a cantar al escenario una de sus canciones sin avisarme. Menos mal que me la sabía y la tenía fresca, pero la tuve que cantar en su tonalidad que no es la mía".

Finalmente, durante la entrevista, ha desvelado cuando lo pasa peor en la vida, y es cuando debe pedir autógrafos a la gente: "Me da mucha vergüenza". Ha recordado una anécdota en la que coincidió con Stevie Wonder y no pudo resistirse. El cantante ha contado, entre risas, que "me presenté y me conocía perfectamente. Me cantó 'Despacito'. Creo que los dos logros de mi vida son que Stevie Wonder me cante 'Despacito' y ser miembro del Club Platino de El Hormiguero."