Empieza la cuenta atrás para el gran estreno de Supervivientes All Stars en Telecinco. Será este jueves 20, tan solo dos días después de la final de Supervivientes 2024 -que ya está entre Marieta, Arkano, Torres y Pedro García Aguado- cuando arranque el que promete convertirse en el 'reality de todos los realities', una aventura más extrema que nunca y protagonizada por algunas de las concursantes que más han dado que hablar en la historia de Supervivientes, como son Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Olga Moreno, Logan Sampedro, Alejandro Nieto, Abraham García, Lola Mencía, Marta Peñate y Jorge Pérez.

Uno de los reencuentros que más expectación levanta entre los fanáticos del concurso es sin duda el de Adara y Bosco, que hace justo un año vivieron una comentadísima historia de amor que surgió en la recta final del reality -que ganó el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú- y que se terminó tres meses después tras pasear su felicidad por diferentes puntos de la geografía española.

Y no son pocos los que, a pesar de que la influencer tiene pareja, el entrenador personal Álex Ghita -con el que se reconcilió hace varias semanas tras una ruptura supuestamente motivada por celos- apuestan porque las chispas volverán a saltar entre ellos.

Aunque todavía no podemos aventurarnos a prededir cómo será la relación de Adara y Bosco en su regreso a los Cayos Cochinos, lo cierto es que su reencuentro en el aeropuerto antes de poner rumbo a Honduras ha estado marcado por el buen rollo. Risas, complicidad y miradas divertidas en su primer cara a cara en presencia del resto de sus compañeros.

"Estoy muy contenta y claro que estoy preparada" ha asegurado una Adara que, sin ocultar sus nervios, ha confesado con un gesto de asentimiento que se va a la isla muy enamorada, y ha dejado claro con un escueto "no" que no tiene ningún tipo de problema en coincidir con Bosco.

Mucho más relajado se ha mostrado el ganador de Supervivientes 2024 que no ha dudado en bromear sobre su reencuentro con Adara: "La cosa se pone caliente" . "Hombre siempre" ha afirmado cuando le hemos preguntado si hay buen rollo entre ellos, aunque por el momento prefiere no lanzar campanas al vuelo y ha respondido con un "pues lo veremos" a cómo será la experiencia de volver a Honduras con su ex.

Y por el momento han sido todo risas y buen rollo, como ha destacado un divertido Bosco que ha intentado restar 'tensión' al momento en su reencuentro con Adara exclamando "qué pasa, nos vamos a la playa gordo, a Honduras, baby. A tope". "Guay" ha respondido ella con timidez, intercambiando miradas de complicidad con el sobrino de Pocholo.