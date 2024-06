Ni en sus peores sueños se hubiese imaginado Olga Moreno como han sido sus últimos minutos en España antes de poner rumbo a Honduras para concursar en 'Supervivientes All Stars'. La ex de Antonio David Flores estaba inmersa en su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros, entre los que se encuentran Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Jorge Pérez, Marta Peñate o Alejandro Nieto cuando era 'asaltada' por Marta Riesco, que retomando su faceta de reportera de la mano del programa 'Ni que fuéramos... Shhh' la abordaba por la terminal, provocando un momento tan tenso como incómodo.

Aunque a muchos se les ha olvidado ya, Olga Moreno seguía casada con Antonio David cuando éste comenzó un tumultuoso idilio con Marta Riesco que provocó su separación después de dos décadas de amor con la ganadora de 'Supervivientes 2021', abatida durante meses a causa de la traición del ex guardia civil.

Y por increíble que parezca, hasta ahora Olga y la periodista no se habían visto las caras, de ahí la incomodidad de la sevillana cuando la ex de su ex, micro en mano, le ha hecho preguntas de lo más incómodas antes de coger el avión a los Cayos Cochinos.

"Es la primera vez que nos vemos en persona a pesar de que hayamos hablado. Olga, ¿puedes dar una explicación de por qué haces otro reality? No querías saber nada de otro reality, querías estar en tu tienda..." le ha recriminado Marta Riesco mientras Olga, muy seria, ha ignorado completamente a la reportera.

"No lloro ¿eh? Para nada" ha aclarado ante las cámaras de Europa Press, dejando claro que su inesperado e incómodo reencuentro con la reportera no va a influir en sus ganas de darlo todo en el 'All Stars'.

Mensaje a Rocío Carrasco

Podría decirse que los últimos meses han servido a Marta Riesco para recapacitar sobre algunos aspectos de su vida. Entre ellos, su relación con Antonio David Flores. Pese a haber defendido a capa y espada al exguardia civil ante los ataques de Rocío Carrasco, la periodista se ha mostrado muy arrepentida. Tanto es así, que ha pedido incluso disculpas públicamente a la hija de Rocío Jurado.

Aunque en un primer momento fue el gran apoyo de Antonio David Flores, lo sucedido durante su romance hizo que Marta Riesco diera un giro de 180 grados a su postura. En muchas ocasiones, la que fuera colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha asegurado haberlo pasado muy mal por el exguardia civil. Sin embargo, poco o nada queda ya de ese sufrimiento, y está dispuesta a dar pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida en la que deja el rencor a un lado. Tras su entrevista para ‘Ni que fuéramos’, Marta ha reaparecido en el plató para conceder una entrevista en directo. Una charla en la que ha abierto su corazón como nunca antes para entonar el ‘mea culpa’ respecto a Rocío Carrasco: “Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas, hay cosas que me han ocurrido que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes”, ha comenzado diciendo, visiblemente afectada por lo sucedido.