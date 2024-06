Este 2024 está siendo el año de ‘Supervivientes’. Y es que sin apenas 48 horas de margen para digerir el final de la edición regular del concurso, daba comienzo la versión All Stars del programa. Este pasado jueves los participantes que conforman el elenco de este formato especial en conmemoración del 20 aniversario del reality, se tiraban del helicóptero dispuestos a demostrar a todos, de nuevo, su valía.

Ahora bien, a pesar de ser su consideración de estrellas, y a pesar también de haber vivido ya la experiencia, el miedo y los nervios son los mismos que en la primera vez, o incluso mayores. Totalmente descompuesta y sobrepasada por la situación, una de las 10 concursantes, Adara Molinero, se negaba a saltar al agua activando el protocolo de abandono. La madrileña aún tiene muchas heridas de las que recuperarse. Hace menos de un año disputaba con Bosco Martínez-Bordiú una intensa final en ‘Supervivientes 2023’ en la que se colgaba la plata. Su paso por los arenales hondureños dejó huella. Se convirtió en leyenda, sin embargo, a pesar de su buen resultado, recuperarse de una experiencia tan intensa y dura no es sencillo, ni rápido. Todo lo contrario, se trata de un proceso complicado. Es una montaña rusa, como ha evidenciado la influencer.

Y es que, aunque Adara se veía preparada, el llegar allí y rememorar todo le hizo ver que aún era demasiado pronto. Que no podía. “Me da miedo el hambre, estar tirados en la arena, todo, es durísimo”, alegaba presa del pánico la influencer que, al igual que otros muchos compañeros en el pasado han relatado la crudeza de esta experiencia. Uno de ellos, uno de los más reconocidos también y que, por qué no podría ser incluso el sustituto de Adara en esta edición All Stars, es Iván González, participante del reality en 2017. Y es que el gaditano se sentaba hace unos días en el podcast ‘De lo más normal’ en donde reveló una impactante anécdota de su paso por los Cayos Cochinos.

“Me cagué encima”

“Todos mis compañeros estaban durmiendo en la tienda de campaña, era un día de tormenta”, empezaba contando el joven. “Me sudaban los cojones todo el mundo y la gente decía ‘¡Qué peste, qué peste!’ y yo decía: ‘sí, alguien se ha cagado’”, decía antes de confesarse como el culpable del olor: “Y era yo que estaba con el pantalón cagado”. Ahora bien, todo tiene su porqué, apuntillaba. Iván no lo hizo aposta, ni mucho menos, si no que se le juntaron unos problemas intestinales y una fuerte tormenta. “Fue una noche que gané una prueba de recompensa y nos dieron una barbacoa con su choricito y de todo. A mí eso me sentó fatal, como una bomba al estómago y estaba habiendo una tormenta tropical. Era de noche, llovía y estaba buscando un candelabro de la luz para no cagarme con mis compañeros, pero no lo encontraba”, explicaba el ex superviviente.

“Estaba todo oscuro, no encontraba el candelabro, me salí un poquito y fue salirme y cagarme encima y no podía irme a ningún sitio porque estaba lloviendo muchísimo. No podía salir. Era una tormenta que parecía el final del mundo”, se excusaba entre risas el influencer. “¿Qué hice? Me quité un poco los restos con una sudadera de algún compañero que pille, la tiré ahí y me metí otra vez a dormir con los compañeros. Y cuando al día siguiente me despierto había un pestazo…”, recordaba Iván admitiendo que no hubo manera de salir airoso del paso. “Supieron que era yo porque me vieron lavando el pantalón y los calzoncillos en el mar luego. Me pillaron” concluía el joven.