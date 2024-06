Pedro García Aguado ha sido, para sorpresa de todos, el flamante ganador de la última edición de Supervivientes. Una victoria que, tras una semana de haberse producido, sigue trayendo cola y envuelta en los rumores de tongo e injusticia.

Rubén Torres y Gorka, finalistas del reality, han sido algunos de los que no han dudado en considerar el triunfo del exdeportista como injusto, criticando que el presentador de Hermano mayor ganase el premio final.

Un premio de 200.000 euros y que el ganador ya sabe a qué destinará. Tras anunciar que el fin del cheque sería algún acto benéfico, ahora, el exwaterpolista ha desvelado al fin dónde irá a parar parte de lo ganado.

Adicto recuperado

Hace tan solo una semana, Pedro García Aguado se hizo con la victoria de 'Supervivientes 2024' tras 104 días de lucha, esfuerzo, sudor y muchas lágrimas en Honduras. Pero, el concursante que tuvo sus idas y venidas y que en algún momento afirmó ''no poder más'' y estuvo a punto de tirar la toalla, confirmó que el que resiste, gana.

Ahora, se ha sentado en el plató de 'Fiesta' junto a Emma García para conceder una de sus entrevistas más personales y contarlo todo sobre su paso por el concurso, su actual estado mental y físico y cómo se siente tras proclamarse vencedor del concurso más duro de la televisión.

El concursante ya adelantó al ganar los 200.000 euros del premio de 'Supervivientes' que ''iba a ayudar a mucha gente'', pero ¿qué es lo que tiene en mente? El olímpico explica detalladamente en qué lo invertirá y por qué es tan importante para él llevar dicha acción a cabo.

''Yo soy adicto recuperado, tuve que pagar un tratamiento privado, no todo el mundo puede acceder a tratamientos, yo accedí gracias a mi familia y a un amigo, Manel Estiarte, capitán de la selección, que me ayudó económicamente porque yo estaba arruinado'', explica.

Continúa explicando el proyecto: ''Hay personas que realmente quieren recuperarse, y a veces, la sanidad pública no les da el tratamiento que necesitan. Yo voy a financiar un par de tratamientos privados, residencial y ambulatorio para quien realmente se quiera recuperar con ese dinero''.

Ha dado a conocer que es muy duro cuando alguien dice que se quiere recuperar, pero que no cuenta con los fondos necesario para hacerlo posible: ''Yo he sufrido, pero vengo de ahí, entonces qué menos que con ese premio, una parte, no todo, ayudar a personas que lo necesitan''.

Además, Pedro García cuenta que harán un estudio para seleccionar a las personas a las que ayudará en un futuro próximo: ''Serán personas que realmente sabemos que de corazón quieren, no de boquilla, para recuperarte tienes que hacer muchos sacrificios y si están dispuestos les vamos a subvencionar''.