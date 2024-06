Telecinco está en plena remodelación. Buena muestra de ello es el cambio de parrilla que empezará a partir de ahora, en pleno julio y que continuará hasta llegar el inicio de la nueva temporada, en septiembre. Más allá de los numerosos rumores que llevan un tiempo rondando los pasillos ya no solo de Mediaset, sino de las redacciones de todo el país, en relación a un posible regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas dejando ‘TardeAR’, existen confirmaciones y anuncios oficiales. Programas que se van y otros que llegan.

La mala racha de audiencias que está atravesando la cadena les ha obligado a tomar medidas. Y han apostado por lo seguro, por Jorge Javier Vázquez, uno de sus presentadores insignias. Uno de los más queridos y reconocidos. Uno de los que más alegrías y éxitos les ha generado. Porque liderar tanto tiempo las tardes, casi 15 años, con un magacín no es sencillo. Sin embargo, con ‘Sálvame’ lo consiguió. Por eso, ahora, en medio de esta crisis el catalán se pondrá al frente de varios proyectos.

Así, recién puesto el broche de oro a ‘Supervivientes 2024’, Jorge Javier Vázquez se encuentra ya conduciendo ‘Supervivientes All Stars’, así como ultimando los detalles de su nuevo magacín, ‘El diario de Jorge’ que arrancará el 29 de julio. Todo ello, eso sí, sin descuidar la nueva edición de ‘Gran Hermano’, la número 19, y ‘Hay una cosa que te quiero decir’ que presentará también este año el de Badalona quien, además de conducir tanto programa, tendrá que buscar hueco en su apretada agenda para promocionarlos. Para hablar de ellos, tal y como hacía este mismo domingo en ‘Fiesta’.

“Yo de repente estaba en la reunión de ‘Supervivientes’ y me dicen que a las 20:40 tengo que estar en la zona de los zumos porque voy a promocionar ‘Supervivientes All Stars’”, contaba sonriente Jorge Javier Vázquez en el plató de su compañera Emma García. “Y digo ‘vale, vale’, pero de repente estoy viendo que empiezan poner clones de televisión que dicen ‘Jorge Javier Vázquez va al plató de ‘Fiesta’ a hablar de sus próximos proyectos televisivos’ y digo ‘¿yo?’”, expresa aún sorprendido el catalán sin acabar de recomponerse de la sorpresa. “Claro, si lo presentas todo”, le contestaba por su parte Eva Espejo, directora del vespertino de los fines de semana, encontrado en Emma García un apoyo. “Cuando me lleves tú a visitar todos tus platós, que tienes un montón…”, dejaba caer la periodista. “Tendré cuidado. Estaba en el plató de enfrente, que fue mi casa durante 15 años”, explicaba Jorge Javier.

Posible entrevista

Ante estas palabras, la pregunta de la vasca no se hizo esperar: “¿Ahí va a ser ‘Hay una cosa que te quiero decir’?”, quería saber una Emma García que no encontró la respuesta que buscaba. “De la noche a la mañana te quitan los platós, así que cuidado”, decía a modo de contestación Jorge Javier Vázquez en un tono divertido y con risas que, sin embargo, escondía un claro reproche a la cadena. Por eso Emma García hacía oídos sordos y cambiaba de tema. “Sabes que vamos a ser vecinos ¿no? Que al otro lado vas tú con ‘El Diario de Jorge’ y aquí estoy yo con mi ‘Fiesta’, unidos por el plató”, exponía.

“Claro, lo que le estaba diciendo a Eva es que el día que vaya a estrenar ‘El Diario de Jorge’, vengo aquí antes, me visto bien, me produzco, me paso la tarde contigo y me haces una entrevista larga de promoción”, replicaba el catalán ante una Emma que aceptaba la propuesta a medias. “Toda la tarde tampoco, no te pases”, decía riéndose. “Una horita, una horita. Que esto no quita que venga yo a hablar de mi programa”, concluía por su parte Jorge Javier.