Adara y Bosco han vuelto a verse las caras en Supervivientes, el reality en el que se conocieron el año pasado y del que salieron de la mano con intención de conocerse. La versión oficial era que estaban juntos y que pasaon un verano en pareja haciendo varios planes que compartían a través de Instagram. Sin embargo, Jonan Wiergo, compañero de concurso de la pareja niega la mayor y cuenta la verdad del romance que mantuvieron los influencers.

Además de las declaraciones del influencer y amigo de Adara, Jonan, el tercer implicado en la relación, el propio Bosco, se ha pronunciado sobre su historia con la madrileña. Un emotivo momento en el que se confesaba con sus compañeros de reality al contarles cómo había sido su noviazgo o no con la hija de Elena Rodríguez y el recuerdo que tenía de ella.

Bosco, a corazón abierto

Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú mantuvieron una relación al salir de Honduras cuando coincidieron en la edición de 'Supervivientes 2023', ambos dieron la sorpresa al besarse ante las cámaras en la gran final del programa y, tras esto, continuaron conociéndose.

No se han sabido muchos detalles de la relación que mantuvieron al salir del concurso, Jonan Wiergo aseguraba en el plató de 'SV All Stars' que no llegaron a ser novios y Bosco en Honduras ha hablado de esto con sus compañeros.

El sobrino de Pocholo deja entreveer con su conversación con algunos de sus compañeros que no estuvo todo lo pendiente de Adara como debería: "Salimos del programa, todos mis amigos fuera, no presté tanta atención a lo que debería haber prestado atención". Asegurando que él con los teléfonos es horrible y llegaba a estar "cinco día sin contestar".

Al escuchar a Bosco, Olga Moreno se interesaba por si todavía este siente algo por Adara. "Tengo un cariño especial por ella, estoy muy bien con ella. Cuando necesita algo estoy ahí por ella", respondía él, aunque apuntaba que no tiene claro si tendría una relación seria con ella: "Tener una familia e hijos juntos tendría que ser bastantes cenas después".

Además, dejaba claro que no fue un impedimento para nada que Adara fuera madre para la relación no funcionara: "Me enamoré más de ella al ver cómo estaba con su hijo, es una madraza. Yo me lo pasaba genial".