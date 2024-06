Yulen Pereira sabe bien lo que es participar en Supervivientes y encima, encontrar el amor en Honduras. El esgrimista coincidió hace dos ediciones en el relaity con la sobrina de Isabel Pantoja, Anabel con quien mantuvo un más que evidente tonteo y con quien un a vez fuera del concurso empezó una relación que todos criticaron.

Al final, todo acabó como el rosario de la aurora y la pareja terminó rompiendo, para sorpresa de casi nadie. Entre las razones del fin de la relación se habló con fuerza de una posible infidelidad de la de Triana con el fisioterapeuta de su tía, con quien coincidió en su viaje a Estados Unidos.

Verdad o no, todo saltó por los aires y ahora la influencer será madre con David Rodríguez.

De infidelidades ha hablado también Yulen Pereira quien no ha esquivado las preguntas osbre Supervivientes All stars y sobre todo, aquellas que tienen que ver con el tonteo que Sofía Suescun protagonizó con Logan en su edición y sobre si ahora, se está repitiendo la historia esta vez, con Abraham como protagonista.

Yulen se moja

El Parque Warner Beach ha dado el pistoletazo de salida al verano celebrando con una fiesta repleta de rostros conocidos la inauguración de su décima temporada. Con Xuxo Jones como embajador, Fani Carbajo, Malena Gracia, Alejandro Albalá, Gustavo Guillermo, Yola Berrocal o Yulen Pereira han disfrutado de las atracciones acuáticas del famoso Parque Warner de Madrid, un oasis para sobrellevar las altas temperaturas de la manera más refrescante.

Tras revelar que cree que Anabel Pantoja empezó con su novio David Rodríguez -con el que espera su primer hij@ para el mes de noviembre- cuando todavía estaba con él, Yulen se ha sincerado como nunca sobre sus sentimientos respecto al embarazo de la sobrina de Isabel Pantoja, con la que mantuvo una intensa relación desde que se conocieron en 'Supervivientes 2022' hasta marzo de 2023.

Y aunque asegura que la futura maternidad de la influencer le es "completamente indiferente" no ha dudado en lanzarle una pulla: "Ella es lo que estaba buscando, enhorabuena". "La verdad no te puedo decir mucho más, creo que nos ha cogido a todos por sorpresa, a mí, a la prensa y a todo el mundo. Desearle que le vaya bien, es lo que quería, cada uno pensamos una cosa diferente y me lo voy a guardar un poquito para mí porque si no el micrófono se va a poner muy caliente" ha apuntado dejando entrever que no le ha sentado bien que Anabel vaya a ser madre con el fisioterapeuta al que conoció durante la gira de Isabel Pantoja por Estados Unidos, cuando ellos eran pareja.

"Me preguntáis cómo le va a mi ex con el chaval al que se le relacionó cuando estaba conmigo y ahora va a ser padre. Es raro e incómodo" ha confesado con sinceridad, dejando claro que Anabel es "pasado" y aunque le desea que le vaya bien porque "la conoce y sabe que es lo que quería", "no tengo mucho más que comentar".

Yulen se pronuncia sobre Supervivientes All Stars

Además, Yulen ha hablado del arranque de 'Supervivientes All Stars' y ha revelado que ya tiene un claro favorito: "Alejandro Nieto es muy amigo mío, espero que gane esta edición, es muy amigo mío. Y sino Marta Peñate, son muy buenos supervivientes". "Son muy fuertes, muy buenos concursantes... lo que habrá ahí es meterse una jaula llena de tiburones, egos muy altos, gente que quedó segunda y quiere ganar, gente que quiere repetir... va a estar muy bien, va a haber mucha competencia así que vamos a ver qué sucede" avanza, convencido de que será una aventura épica.

Respecto al tonteo de Abraham García con Sofía Suescun, el ex de Anabel cree que es "todo un poco mentira porque el tipo es un bestia y no cree en nadie, pero a Kiko ya le tiene molesto". "Allí pasan cosas, Sofía dijo que se lio con Logan porque se aburría, no sé si es el tiempo, Honduras que tiene una cosa mágica... Puede pasar cualquier cosa" asegura.