La entrevista que Carlo Costanzia concedió en la última entrega de 'De viernes' sigue generando importantes reacciones. Alessandro Lequio ha sido muy tajante este lunes en 'Vamos a ver' después de que el padre del bebé que espera Alejandra Rubio le calificase como "cansino" en el programa de Telecinco.

"Podría darle mil respuestas, pero la verdad es que me da un poco de pereza y mi trabajo es comentar. Yo entiendo que el hijo de Mar Flores me tenga inquina y hable de mí desde el rencor, pero también lo está haciendo desde el desconocimiento y yo sería el último que le explicara la historia de su madre. Sigue sin entender que nosotros no criticamos el recurso a la entrevista, simplemente pusimos sobre la mesa las evidentes contradicciones", comentó el colaborador del programa matinal de Telecinco.

Lequio también realizó varios apuntes al respecto a la entrevista que Costanzia realizó en Telecinco, eso sí, con una ironía que resaltaba: "Si me lo permites Joaquín, me gustaría decir dos cosas, la primera, que me gustó muchísimo que Terelu dijese que Carlo le da muchísima paz, eso me pareció maravilloso".

"La segunda cosa que quería decir es que, a Carlo se le nota a leguas que se muere de amor por Alejandra", sentenció Lequio, aclarando la intencionalidad irónica de sus palabras: "Me dirijo hacia un público inteligente".