Olga Moreno está levantando mucha polémica por su participación en Supervivientes: 'All Stars'. Después de algunas confrontaciones dentro del concurso, la exganadora ha conseguido tener cierto apoyo del público al superar ante Adara Molinero la primera expulsión. Sin embargo, se vuelve a enfrentar a esta después de estar nominada de nuevo junto a Jorge Pérez y Bosco Martínez-Bordiú.

Pero los problemas no han acabado ahí, y es que fuera de Honduras también está sufriendo ataques por su pasado. El último ha llegado desde una de sus más íntimas amigas, o por lo menos una que lo era. Ana Luque ha visitado el plató de 'Fiesta' para aclarar algunos de los puntos que llevaron a que dos grandes amigas dejasen de hablarse de forma definitiva.

"No lo he contado nunca", señaló Luque, anticipando que en sus siguientes palabras iba a desvelar los motivos de la separación entre ambas. Todo comenzó en Supervivientes 2022 donde Olga era participante y logró vencer en la edición. Luque, por su parte, era su más acérrima defensora, pero todo eso cambió de un día para otro.

"Me trataron muy mal y yo me he portado muy bien con esa familia", expuso Ana Luque. "Yo he sido muy buena persona en esa casa y a las buenas personas hay que tratarlas bien" y es que aunque la entrevistada seguía sin desvelar los motivos, fue Emma García la que consiguió sacarle más información sobre el asunto.

"Me duele porque yo la he considerado mi amiga y teníamos una amistad muy grande", volvió a mencionar, contando algo que todo el mundo conocía de sobra. "Sucedieron una serie de cosas durante mi estancia en el concurso que yo luego le recriminé, como que no me defendía y defendía a otra que estaba en el concurso. Y se lio la bomba". Y es que a los días de terminar el concurso todo saltó por los aires.

"Yo hice luego una exclusiva y no le ofendí. Simplemente, me sentí decepcionada por una amiga que pensaba que me iba a apoyar y estaba apoyando a otra persona, a Kiko Matamoros. Ella decía que como no me nominaban… pero claro, si tú no luchas desde el principio por mí...", expuso, dejando claro que la falta de apoyo por parte de Olga deterioró la relación hasta el extremo. "Yo intenté retomarlo y hace poco fui a pedirle perdón", sentenció. Sin embargo, no quiso añadir nada más sobre el asunto.