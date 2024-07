El programa ‘Y ahora, Sonsoles’ recibía en la tarde de ayer a la influencer Mery Jim, conocida en la prensa rosa por tener una relación con el DJ Jacobo Ostos. Tras su reciente ruptura, la mujer ha decidido sentarse en el formato de las tardes de Antena 3 para aclarar todo lo ocurrido con el hijo de Jaime Ostos y su viuda, la médico Mariángeles Grajal.

La joven, que iniciaba su intervención afirmando que “me ha decepcionado porque no tiene palabra. Me prometió el seguro de mi coche. Cuando Mariángeles tuvo un accidente, me iba a subir la cuota, y Jacobo me dijo que me lo iba a pagar, pero nunca lo hizo”, ha dejado claro su objetivo en la entrevista: “Vengo a destruir a Jacobo por infidelidades, mentiras…”.

Mery comentaba a los colaboradores y a Sonsoles que “estoy encorajada, dolida… Jacobo me ha sido infiel muchas veces. Jacobo dijo aquí públicamente que no había sido infiel. Pero resulta que sí, resulta que es verdad. Me ha mentido a mí y a toda España. Me lo ha confirmado la chica”, y añadía que “me siento dolida porque me he portado muy bien con él, como una señora”.

La chica ha hablado también del problema de la herencia del torero Jaime Ostos, que enfrenta a los tres hijos del diestro fuera del matrimonio con Mariángeles Grajal con esta misma y su hijo Jacobo. De esto, Jim afirma que “todo (las pertenencias de su padre) lo tenía guardado en el parking de Mariángeles, y entiendo que eso no se lo dejó ver a Gabriela” y ha confesado que “me he ofrecido a ir a un juicio para declarar lo que he visto”. Además, sobre esto mismo, Mery confirma que “había cachondeo con la situación. Colgamos el cuadro de Ruzafa en la habitación de Mariángeles y Jacobo decía ‘mira, esto es lo que quieren mis hermanos y lo estoy colgando yo aquí’”.

La chica finalmente cerraba la entrevista afirmando que no tenía miedo a las posibles consecuencias de estar presente en el plató: “Jacobo no va a ir en mi contra porque sé secretos de Jacobo. Saldría él perdiendo. Yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. No es una amenaza, pero simplemente digo que sé información que no voy a contar, pero que no vaya en mi contra. Yo soy como el karma de Jacobo. Él ha hecho las cosas mal y yo estoy aquí sentada”.