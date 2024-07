El embarazo de Alejandra Rubio y su relación con Carlo Costanzia continúan siendo algunos de los asuntos más comentados en los programas de Telecinco. Después de comentar qué le parecio la exclusiva que concedió Mar Flores, la colaboradora ha regresado este jueves a 'Así es la vida', en el que contestó a los rumores sobre un posible distanciamiento entre ella y el padre de su futuro bebé desvelados por Luis Pliego en 'TardeAR'.

“No ha pasado así, pero si hubiese pasado así, ¿Cuál es el problema? Yo es que esas relaciones tan antiguas de esta gente yo es que no las entiendo", empezó diciendo Rubio en el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

"Yo trabajo una barbaridad, Carlo también tiene sus cosas y hay días que no nos vemos, por supuesto, pero es que, además, lo que estás contando Luis Pliego, no es verdad”, respondió contundente Alejandra, añadiendo: "Podría haberse dado, pero no ha ocurrido".

Por otro lado, Rubio también desveló el motivo por el que se desplazó hasta la playa desde el barco para poder bañarse en las imágenes que se vieron de ambos en Ibiza, desmintiendo de nuevo los rumores: "Yo no me baño en medio del mar porque me da miedo".