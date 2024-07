Una semana después de que Adara Molinero se convirtiera en la primera expulsada de Supervivientes All Stars, Olga se convierte en la segunda expulsada de esta edición. A pesar de un comienzo complicado en el que incluso pensó en aabandonar, Olga no consiquió el avor del público ante un rival tan fuerte como Jorge. "Quería dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado, voy a estar aquí dándolo todo" agradecía Jorge tras saber la decisión del público.

Por su parte, Olga se mostraba tranquila ante la expusión y también aaprovechaba la ocasión para dar las gracias: "Quería dar las gracias a este equipazo, me ha encantado conoceros, me llevo muy buenos Amigos, espero que lo disfrutéis, dejéis las malas energías, pasarlo bien y disfrutad". Tras los minutos de tensión con sus compañeros, Olga dejaba claro que se despedía de todos por igual, sin rencor: "Me despdido de todos, hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos, de Sofía y de Abraham también".

Haciendo balance de las semanas que ha pasado en Honduras, Olga reconocía que podría haber dado un poquito más: "Me voy con pena, no te voy a engañar pero sí que es verdad que se lo merece Jorge, tiene muchas ganas, lo está dando todo, a mí me ha faltado dar un poquito más, me voy contenta".

Los nominados de esta semana

La competencia continúa, y con la primera eliminación, la tensión entre los concursantes aumenta, prometiendo más drama y entretenimiento para los espectadores. La lucha por la supervivencia en la isla apenas comienza y los próximos días prometen ser igual de intensos y emocionantes.

La expulsión de Olga este jueves no ha hecho sino escenificar la ruptura total que hay en estos momentos en los Cayos Cochinos, que han vivido unas nominaciones que han dejado claras que la amistad entre Sofía y Marta está completamente rota.

Coincidiendo con su 28 cumpleaños -en el que ha recibido como regalo un vídeo de Kiko Jiménez, Maite Galdeano y Christian Suescun felicitándola- Sofía se ha convertido por primera vez en líder colgándose el ansiado collar de la inmunidad tras dos semanas de dominio absoluto de Abraham. Y con el poder de la nominación directa ha dinamitado su relación con Marta exponiéndola a la expulsión a pesar de que dijo que es algo que nunca haría.

Antes de la decisión de Suescun, nominaban sus compañeros. Y se notaba que había ganas a Abraham, que ha sido nominado por Peñate, Lola, Alejandro Nieto y Jorge Pérez.

Bosco, que continúa sin 'mojarse', daba su voto a Alejandro; Logan a Lola; y Abraham también, acusando a Lola de ir siempre por detrás y de ser una falsa.

Con Lola y Abraham como nominados del grupo, tocaba el turno de la decisión de la líder, Sofía, que sentenciaba su amistad con Marta: "Un día dije que jamás la nominaría, pero creo que sería injusto nominar a Jorge porque lleva dos semanas consecutivas nominado, creo que no sería justa conmigo misma sintiendo lo que he sentido porque ha sido bastante denigrante, entonces Marta, te nomino", ha explicado, provocando un momento donde la tensión se cortaba con un cuchillo en la palapa.

En la palestra, los dos bandos directamente enfrentados: por un lado Abraham, y por el otro Lola y Peñate.