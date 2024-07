Continua el enfrentamiento entre Bigote Arrocet y las hijas de María Teresa Campos. El último episodio de este cruce de declaraciones se produjo anoche en 'De viernes', donde Terelu Campos, que ya ha regresado Mediaset no dudó en atacar al humorista.

A pesar de que la colaboradora no acudía como invitada, el programa de Bea Archidona y Santi Acosta quiso aprovechar su presencia para exprimir este enfrentamiento.

Y la hija de la Campos no defraudó. Comenzó defendiendo a su hija Alejandra Rubio: "Se ha ganado su caché profesional, aunque tiene que aprender mucho. No le ha sido fácil. No solo es el embarazo, ellos llevan desde que salió la portada con una persecución diaria".

Sin embargo, Terelu ha cambiado de tono al ser preguntada por Edmundo Arrocet: "No le he visto hablar de trabajo", reprochando que siempre hable de su familia, algo de lo que ya se han quejado otros miembros del clan. Por último, ha cuestionado las capacidades del cómico: "Debe de ser que a veces oye voces".