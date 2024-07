Ante la falta de un programa como ‘El Hormiguero’ en el que los actores puedan acudir a promocionar sus proyectos, bueno es cualquier programa que tenga una audiencia considerable. Eso debieron pensar Ryan Reynolds y Hugh Jackman, que se colaron el pasado domingo, 7 de julio, en el plató de deportes de RTVE instalado en Berlín durante la Eurocopa.

Ambos irrumpieron la retransmisión que estaba realizando el periodista Marcos López y acudieron para presentar la película ‘Deadpool & Lobezno’, que llega a los cines el próximo 25 de julio. Reynolds y Jackman entraron al plató entre aplausos y “olé”, y el presentador tuvo que pedir a los compañeros de plató de que avisaran antes de lo que estaba ocurriendo.

En una entrevista improvisada, Ryan Reynolds se presentó con mucho humor, tanto a él como a su compañero, con los nombres de otros personajes conocidos: él como el actor Ryan Gosling y al otro como al empresario Hugh Heffner, ya fallecido, fundador de la mítica Playboy.

Ante la pregunta del presentador de qué hacían allí, Jackman bromeó diciendo que él tenía pasaporte británico y que le habían llamado para jugar con el equipo de Inglaterra ya que “quieren un poco más de altura”, mientras que Reynolds afirmaba que “yo voy con España al 110%. Porque si no, no me patrocinan”, terminaba diciendo entre risas.

El presentador entonces hacía referencia a que Deadpool siempre va vestido de rojo, mientras que Lobezno lo hace de amarillo, y aclaraba a los actores que esos eran los colores de la bandera de España, a lo que Ryan respondía que “somos los dos superhéroes españoles dentro de la historia de Marvel”.

Comenta esta noticia