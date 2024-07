El fútbol es el comodín en cualquier baraja de cartas, y más si juega España. En ese sentido, RTVE está tenido mucha suerte de que la selección española pase las fases, partido a partido, sumando adeptos a sus filas. Por ello, durante la semifinal celebrada ayer entre España y Francia, 11.568.000 personas, lo que se convierte en un 71,7%, pudieron ver anoche la victoria de nuestro país ante nuestros vecinos franceses.

Este grandísimo dato ayudó a que 'Los Iglesias: Hermanos a la obra' se estrenaran con un buen 15,2%, y más de un millón de espectadores, pero dejaron bajo mínimos al resto de ofertas: 'Cifras y letras' firmó un 1,2%, 'El hormiguero' hizo lo propio con un 2,5%, 'First Dates' se movió entre el 1,7% y el 2,4% entre sus dos entregas, mienras que 'Supervivientes All Stars: Última hora' se hizo con un 3,6% y 'El intermedio' no llegó a marcar ni un punto, quedándose en un 0,9%.

Prime time

La 1

Camino a Berlín: 1.170.000 (15,2%)

EUFA Euro 2024: España - Francia (Semifinal): 11.568.000 (71,7%)

Camino a Berlín: 5.081.000 (40,3%)

Antena 3

El hormiguero 18 años juntos: 417.000 (2,5%)

Hermanos: 802.000 (7,5%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 608.000 (3,6%)

Cine "Objetivo: La Casa Blanca": 724.000 (9,3%)

laSexta

laSexta clave: 261.000 (1,9%)

El intermedio: The Very Best: 152.000 (0,9%)

¿Quién quiere ser millonario?: 366.000 (3,6%)

Cuatro

First Dates: 259.000 (1,7%)

First Dates: 410.000 (2,4%)

Código 10: 357.000 (4,9%)

La 2

Cifras y letras: 196.000 (1,2%)

El comisario Montalbano: 255.000 (1,6%)

Late night

La 1

Los Iglesias: Hermanos a la obra: 1.051.000 (15,2%)

Viaje al centro de la tele: 369.000 (10,7%)

Viaje al centro de la tele: 239.000 (10,1%)

Antena 3

Hermanos: 157.000 (4,3%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Diario: 250.000 (7,3%)

Casino gran Madrid online show: 91.000 (3,5%)

laSexta

¿Quién quiere ser millonario?: 190.000 (5,3%)

Cuatro

The game show: 81.000 (3,5%)

La 2

El comisario Montalbano: 219.000 (3,4%)

Documentos TV: 75.000 (2,7%)

Tarde

La 1

La moderna: 682.000 (7,6%)

La promesa: 896.000 (11,0%)

El cazador: 499.000 (6,9%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.168.000 (12,4%)

Pecado original: 969.000 (11,2%)

Y ahora, Sonsoles: 901.000 (12,4%)

Pasapalabra: 1.167.000 (12,3%)

Telecinco

Así es la vida: 836.000 (9,0%)

TardeAR: 786.000 (10,2%)

Reacción en cadena: 824.000 (8,7%)

laSexta

Zapeando: 522.000 (5,7%)

Más vale tarde: 562.000 (7,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 438.000 (4,9%)

Tiempo al tiempo: 229.000 (3,2%)

La 2

Saber y ganar: 433.000 (4,4%)

Tour de Francia: 551.000 (6,1%)

Documenta2: 179.000 (2,3%)

El paraíso de las señoras: 71.000 (1,0%)

Cómo nos reímos: 140.000 (1,8%)

Diario de un nómada: 171.000 (1,4%)

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2024: 680.000 (43,2%)

La hora de La 1: 386.000 (20,5%)

Mañaneros: 245.000 (8,3%)

Ahora o nunca: 522.000 (6,8%)

Antena 3

Espejo público verano: 293.000 (12,4%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 806.000 (17,6%)

La ruleta de la suerte: 1.461.000 (20,9%)

Telecinco

Reacción en cadena: 27.000 (4,8%)

La mirada crítica: 222.000 (11,6%)

Vamos a ver: 365.000 (13,7%)

Vamos a ver más: 748.000 (11,5%)

laSexta

Ventaprime: 4.000 (0,8%)

Aruser@s el humorning: 171.000 (11,3%)

Aruser@s: 289.000 (14,8%)

Al rojo vivo: 406.000 (10,8%)

Cuatro

Minutos musicales: 4.000 (0,7%)

Love Shopping TV: 1.000 (0,1%)

¡Toma salami!: 19.000 (1,1%)

Callejeros viajeros: 23.000 (1,3%)

Callejeros viajeros paraísos: 39.000 (2,0%)

Viajeros Cuatro: 49.000 (2,3%)

En boca de todos: 142.000 (4,3%)

La 2

That's English: 2.000 (0,4%)

Inglés en TVE: 1.000 (0,1%)

El cazador de cerebros: 5.000 (0,3%)

Fauna ibérica: 13.000 (0,7%)

Agrosfera: 30.000 (1,7%)

Aquí hay trabajo: 44.000 (2,3%)

Guardianes del patrimonio: 29.000 (1,5%)

Arqueomanía: 27.000 (1,3%)

Documenta2: 22.000 (1,0%)

Al filo de lo imposible: 36.000 (1,5%)

La 2 express: 50.000 (1,8%)

Las rutas de Verónica: 115.000 (3,3%)

Mañanas de cine "La ley del juez Thorne": 171.000 (3,0%)

Verano azul: 170.000 (1,9%)

Informativos

La 1

Telediario matinal: 108.000 (18,6%)

Informativo territorial 1: 392.000 (6,6%)

Telediario 1: 1.097.000 (11,4%)

Informativo territorial 2: 884.000 (9,2%)

El tiempo 1: 750.000 (8,0%)

Antena 3

Antena 3 noticias 1: 1.807.000 (19,2%)

Antena 3 noticias 2: 579.000 (3,9%)

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal: 61.000 (7,8%)

Informativos Telecinco Matinal: 67.000 (4,9%)

Informativos Telecinco Matinal: 109.000 (6,0%)

Informativos Telecinco 15:00: 984.000 (10,4%)

Informativos Telecinco 21:00: 434.000 (2,9%)

laSexta

laSexta noticias 14h: 738.000 (8,5%)

laSexta noticias: Jugones: 699.000 (7,2%)

laSexta noticias 20h: 654.000 (7,7%)

Cuatro

Noticias Cuatro 1: 258.000 (3,6%)

El desmarque Cuatro 1: 227.000 (2,5%)

Noticias Cuatro 2: 272.000 (3,3%)

Ranking

Diario: La 1 (28,9%), Antena 3 (9,7%), Telecinco (8,0%), laSexta (5,6%), Cuatro (3,5%), La 2 (2,6%).

Mensual: La 1 (17,8%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (9,7%), laSexta (5,7%), Cuatro (4,5%), La 2 (2,6%).