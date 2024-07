Adara Molinero sigue dando de que hablar pese a que ya hace días que fue expulsada de Supervivientes All Stars. Ciertamente, fue hasta cierto punto una sorpresa que fuese la primera eliminada del reality show de Telecinco, pero no es menos cierto que se trata de un concurso plagado de estrellas y que alguien tenía que ser el primer expulsado.

Adara se convirtió en la primera derrotada de esta edición especial de uno de los concursos más exitosos de Mediaset. Si bien, la famosa influencer y concursante de realities pasó malos momentos en el programa, especialmente tras sufrir una aguda reacción alérgica. Y este hecho hizo que el golpe de salir de forma tan prematura de Supervivientes no fuese tal y más bien se convirtiese hasta en un alivio para la influencer.

Después de Adara ha llegado la expulsión de Olga Moreno. La exmujer de Antonio David Flores ya se había enfrentado a la nominación precisamente contra Adara, saliendo victoriosa en ese primer duelo de votaciones. Pero no lo logró en una segunda ocasión ante Jorge Pérez y acabó convirtiéndose en la segunda concursante eliminada de Supervivientes All Stars.

De todos modos, aunque lleve ya días fuera del programa, Adara sigue muy implicada con el reality de Telecinco. Hasta tal punto que ha levantado gran polvareda tras tildar de "villana" a Sofía Suescun, lo cual ha generado un aluvión de críticas por parte de la legión de seguidores de la navarra.

Adara y su apoyo a Olga Moreno

Pero no solo eso. Adara hizo público su apoyo a Olga Moreno en su nominación frente a Jorge Pérez. Y eso le ha granjeado multitud de críticas por apoyar a quien muchos -aquellos que defienden a Rocío Carrasco en sus denuncias de maltrato contra Antonio David- acusan de haber colaborado con un supuesto episodio de violencia vicaria. ¿Por qué? Porque existe la teoría de que Olga Moreno colaboró con Antonio David para apartar de Rocío Carrasco a sus dos hijos, David y Rocío Flores.

Es por ello que el apoyo de Adara, quien en su día mostrase su respaldo a Rocío Carrasco en sus denuncias públicas de maltrato, a Olga Moreno está siendo muy criticado en las redes. Y, precisamente esta lluvia de críticas, ha sido la que ha hecho estallar a Adara Molinero.

La primera expulsada de Supervivientes All Stars ha dicho basta y ha querido zanjar el asunto dejando claro que únicamente ha mostrado su apoyo a Olga Moreno en el contexto de la nominación del programa. "Se nos está yendo la cabeza, eh, de verdad. ¡Que es un concurso! Que yo apoye a una persona en no salir expulsada no significa nada más", ha querido aclarar Adara.

La influencer ya había dejado deslizar este asunto en el momento de explicitar su respaldo a Olga Moreno, matizando que el pasado de la exmujer de Antonio David nada tiene que ver en su decisión. "Solamente hubo dos personas que me sostuvieron con sus abrazos y estando a mi lado. Una de ellas es Olga. En el concurso, como en la vida, me guío por mis sentimientos y ella me hizo sentir bien. Yo voto para salvarla. No me importa su pasado, me importa cómo ha sido conmigo", expresó.

En cualquier caso, todos los matices no han evitado que se lleve una tormenta de críticas, y es que el asunto de Rocío Carrasco sigue muy candente entre los telespectadores de Telecinco.