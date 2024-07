Elle DeGeneres ha tomado una importante decisión con su carrera profesional. Casi dos años después de la polémica desaparición de su programa diario de NBC, la cómica ha anunciado su retirada después de que llegue a su fin su gira con el monólogo 'Ellen's Last Stand…Up', que también se emitirá en Netflix, según informa el medio Variety.

"Esta es la última vez que me verás. Después de mi especial de Netflix, ya no quiero más", aseguró DeGeneres después de que fuese preguntada por un fan en uno de los pases de su espectáculo.

No fue la única interpelación del público al respecto, ya que otro de sus seguidores le preguntó si le volvería a poner voz a Dory tras su experiencia en 'Buscando a Nemo' y 'Buscando a Dory': "No, me voy, adiós, ¿recuerdas?".

Cabe recordar que, en este resultados, Ellen DeGeneres hace frente a algunas a las acusaciones que varios trabajadores de 'The Ellen DeGeneres show' hicieron en 2020, denunciando "un clima de trabajo tóxico" y acusaron al espacio de racismo, abusos y discusiones por ausencias.

El formato de entrevistas terminó en medio de una serie de informes que detallaban acusaciones de racismo, mala conducta sexual e intimidación tras bastidores. El citado medio también informó sobre las frustraciones de los miembros del equipo con la forma en que la producción manejó la compensación durante la pandemia de COVID. DeGeneres se disculpó al aire y tres productores fueron despedidos después de que WarnerMedia realizó una investigación interna.