Marta Riesco ha pasado unos días complicados que han estado a punto de provocarle una retirada temporal del foco mediático. La reportera televisiva se ha encontrado con una piedra en el camino que ha lastrado su lista de buenos momentos que venía acumulando estos últimos meses, aunque parece que poco a poco levanta cabeza de este duro inconveniente que le ha obligado a salir todos los días con gafas de sol.

Y es que Riesco confesaba hace unos días sentir una pequeña molestia que ha ido creciendo debido a un orzuelo incómodo que le ha salido en la zona del lagrimal. Frustrada, apenada y dolorida, la influencer reunió todas las fuerzas habidas y por haber para acudir a una cita importantísima para su novio: el lanzamiento de una canción de cuyo videoclip Marta es la protagonista.

Ahora, tras acudir al hospital de urgencia por el dolor y la preocupación, Marta parece estar un poco más tranquila y así se lo ha comunicado a través de sus redes sociales, donde además ha aprovechado para profesarle un amor profundísimo a su novio Alejandro Caraza, con el que lleva un mes de relación.

"A veces me siento como una mierda. Me veo fea, gorda, con manchas en la piel...A veces no me gusto. Lo disimulo bien, con un un buen disfraz de mujer segura y empoderada. Luego me paran, me dicen cosas bonitas sobre mi físico y me cuesta creerlo pero lo agradezco. No me gusta verme sin maquillar, me da una inseguridad horrible", empezaba contando desde el corazón la influencer. Acto seguido, quiso darle las gracias a Alejandro por la relación que han creado juntos con unas bonitas palabras: "No toda la culpa es mía, bueno quizás sí. Pero también la culpa es de todas aquellas personas que pasaron por nuestra vida y no nos recordaron lo preciosas que somos. Alejandro lo hace cada día, hasta cuando no podía abrir el ojo con mi orzuelo. Cada hora me crecía más y más hasta que me planteé por un segundo no ir a la presentación del único chico que me ha tratado bien en mi vida. ¡Menuda gilipollez, pensaréis! Pero sí, muchas veces lo soy. El caso es que después de llorar y llorar, me puse mi mejor sonrisa y fui para allá porque se lo debía. Me enfrenté a la prensa y a su familia con el autoestima por el subsuelo pero lo hice y lo disfruté. Nada más verme Alejandro me dijo ¡Estás preciosa! Y yo esa noche olvidé, mi orzuelo , lo fea que me habían hecho sentir hasta ese momento y lo mala que he sido conmigo misma frente al espejo. ¡Cómo me habría arrepentido de no estar al lado de Alejandro esa noche tan bonita y especial!".

A pesar de pensarse si ir o no al programa del sábado de 'Ni que fuéramos Shhh', Marta finalmente asistirá a su cita en la pequeña pantalla para seguir consolidándose como reportera.