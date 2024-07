Ana María Aldón ha hablado con franqueza de su desaparición. "Estoy un poco perdida", ha reconocido a sus seguidores la exmujer de Ortega Cano que, adelanta, tiene importantes proyectos entre manos.

La andaluza hizo la revelación a través de su cuenta de Instagram, mientras viajaba en coche. "Ya sé que estoy un poco perdida, de las redes, es porque estoy trabajando mucho, mucho, mucho", ha afirmado.

Según sus propias palabras, Ana María Aldón está "sin parar, de un lado para otro, desde las 7.15". "A veces cuando me voy a echar por la noche no siento las piernas ni la cabza", reconoce. Para muestra, un botón: "Esta noche desde las 5 de la mañana despierta. Yo quería ponerme a hacer cosas, porque como tengo un proyecto muy importante para mí que va a salir a la luz y que me lleva todas las neuronas, todo el día estoy para arriba y para abajo", afirmó.

Mientras grababa el vídeo, en ese trayecto de coche, también ha hablado sobre su pelo que, dijo, no le gustaba estos días. "Se llama pelo de muñeca vieja", señaló en el vídeo. Justo en ese momento irrumpió la voz de un hombre. "Que estás guapísima", le espetó. Y ella replicó: "Pues yo no me veo, la verdad, y con el pelo este... no hay manera. Me cogería una coleta ahora, pero como que tampoco me da para coleta. Pero no estoy mal con la coleta".

Nuevamente, el conductor volvió a intervenir: "No, el pelo suelto, que estás muy guapa. No me gustan las coletas".

Nacida en Andalucía en 1979, Ana María Aldón es natural de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Saltó a la fama cuando se conoció su noviazgo y posterior boda con José Ortega Cano. En 2020 participó en "Supervivientes", siendo una de las concursantes más queridas por la audiencia. Tanto, que acabó en segundo puesto. El vencedor de aquella edición, en la que también participaron, entre otros, Rocío Flores, Hugo Sierra o José Antonio Avilés, fue Jorge Pérez. Tras separarse de Ortega Cano, Ana María Aldón ha encontrado de nuevo el amor, de la mano de Eladio. Desde entonces ha colaborado con distintos programas del corazón como tertuliana.