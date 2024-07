Ana Herminia vuelve a la carga. La pasada noche, la pareja de Ángel Cristo Jr regresó al plató de '¡De viernes!' para arrojar algo de luz ante el polémico encuentro que mantuvieron su marido y Arantxa del Sol la pasada semana.

En esta línea, la mujer de Ángel Cristo ha desvelado toda la información sobre el supuesto relación que mantuvo con Finito de Córdoba. Recordemos que durante la emisión de 'Supervivientes 2024', surgieron los rumores de una posible relación entre el marido de Arantxa del Sol y Ana Herminia.

Sobre este asunto, la defensora de Ángel Cristo en el reality ha sido rotunda en más de una ocasión: "La relación de Finito es una amistad muy pura”. Sin embargo, la nuera de Bárbara Rey habría revelado un dato hasta ahora desconocido: "Me dijo que dijera 17 años para que no chocaran las fechas, pero le conocí con 2019. Me he cansado de que me dejen como una cualquiera. Una no está preparada para ser la otra".

"Hice estupideces que no debía haber hecho hasta para ponerlo celoso. Yo estaba enamorada, perdida, yo hasta que conozco a Ángel, decía, ‘yo no me voy a poder casar nunca’ porque era el amor de mi vida. Estuve en psicólogos y todo porque cuando logré tener una pareja estable sentía que le ponía los cuernos a Finito de Córdoba", confesaba ante la atenta mirada de Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Por otro lado, para no dejar dudas sobre su romance con Finito de Córdoba, la invitada de '¡De viernes!' quiso detallar como fueron esos meses en los que se veía en secreto sin que Arantxa del Sol se enterase: "Mantuvimos relaciones hasta meses antes de casarse. Yo estoy con él hasta ese día en España, me regreso a Venezuela y no me atiende nunca más al teléfono. El problema que yo veo con él ha sido el ego. Yo me sentía diminuta”, zanjó la protagonista de '¡De viernes!', tímidamente aliviada de haber contado este suceso del pasado.