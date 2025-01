Toño Sanchís, que se mantuvo fuera del foco público tras la mediática batalla judicial contra Belén Esteban en 2018, ha vuelto a hacer declaraciones ante las cámaras. En esta ocasión, el exrepresentante no ha dudado en compartir su opinión sobre la difícil etapa que atraviesa la colaboradora tras la cancelación de Sálvame, aunque evitando entrar en detalles concretos.

Cuando se le preguntó directamente por su antigua representada, Sanchís optó por una respuesta breve pero significativa: "Paso. Pasa palabra". Sin embargo, añadió: "El tiempo pone a cada uno en su sitio. No hay que alegrarse nunca del mal ajeno, mira luego como te vuelve. Yo le deseo mucho trabajo a todo el mundo, siempre, a todo el mundo. No como a mí que no me lo deseaban".

El productor aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su situación actual tras el conflicto legal que lo marcó. "Estoy tranquilo, muy contento de lo que estoy haciendo ahora mismo y bien. Estoy en otra fase, dentro de lo audiovisual, ahora estoy produciendo teleseries y muy bien", señaló. Aunque admitió que olvidar lo ocurrido no es sencillo, afirmó: "Hay cosas que no se olvidan, no es tan fácil olvidar, pero se apartan, porque el día a día tiene que seguir".

Por otro lado, Sanchís destacó que su vida ha tomado un rumbo diferente, lo que le permite centrarse en sus nuevos proyectos. "Ahora estoy en otro modo totalmente distinto y muy bien, contento y trabajando. Dándolo todo", concluyó.

Mientras tanto, Belén Esteban sigue adelante con sus actividades profesionales. La colaboradora, quien recientemente ha trabajado en el proyecto Ni que fuéramos shhh, ha compaginado su vida laboral con momentos de felicidad personal. En particular, ha celebrado con entusiasmo el nacimiento de la hija de su amiga Anabel Pantoja.

Esteban compartió detalles del parto, que calificó como rápido e intenso: "Anabel ha comenzado a sentir contracciones el viernes por la noche, ha ingresado en el hospital durante la madrugada y ha dado a luz alrededor de las 9:50 de la mañana", relató. La colaboradora también expresó su admiración por la recién nacida, a la que describió como "una muñeca".