Alba Rodríguez Mira, la joven modelo que fue candidata por Alicante en el certamen de Miss Mundo España en 2019, ha necesitado solo un programa para convertirse en la protagonista indiscutible de la nueva edición de "La Isla de las Tentaciones" de Telecinco.

Los seguidores del programa no hablan hoy de otra cosa. Y es que esta estudiante de Enfermería de 23 años enloqueció de celos ante las cámaras ante la supuesta deslealtad de su novio, Gerardo Arias, un bombero de 31 años procedente de Tomelloso.

Se da la circunstancia de que entre la nómina de "tentadoras" se encuentra Aída, una examiga de la alicantina con la que no puede ni verse a raíz de una "traición" que provocó la ruptura de su relación. Y dio la casualidad de que Gerardo estuvo hablando con la también alicantina Aída, hasta que se enteró de que se trataba de quien se trataba, momento en que él le dijo que mejor que no se acercaran para no molestar a su novia.

Pero, claro está, el programa le mostró a la alicantina el momento en que su novio y su examiga aparecen departiendo, y no cuando él le hace el "vade retro, Satanás" al enterarse de su identidad.

"¿Tú ves normal un coño en tu nuca?"

Y Alba explotó en directo de forma muy visceral, haciendo pasar un muy mal rato a su pareja. "Eres un guarro", le espeta ante las cámaras mientras pasa por delante de ella con el resto de los chicos. "¡Eres un puto guarro!", prosigue elevando el tono. "¿Yo? ¿Por qué?", pregunta inocentemente Gerardo. "¿Qué cojones haces subiéndote a una tía aquí arriba?", le recrimina su novia, haciendo alusión a unos juegos en la piscina en la que subió a sus hombros a una tentadora. "¿A los hombros?", replica estupefacto el bombero, incapaz de apagar el fuego de la ira de su novia, quien continuó con su retahíla de reproches e insultos: "Pero vamos a ver, ¿tú ves normal un coño en tu nuca? Hablando con ella... ¡Te dije que no! Y bailando con ella, has hecho un puto sandwich bailando y conmigo nunca bailas", le espeta mientras él intenta explicarle que "no la conocía" y se tapa la cara, no sabemos si de la vergüenza que le daba su reacción o para no recibir perdigonazos de saliva a pesar de la distancia entre los dos.

"No eres mi novio, me voy a ir de aquí"

"¿Quién coño eres tú, quién cojones eres tú", grita enloquecida, para sentenciar que "no eres mi novio, me voy a ir de aquí". La cámara enfoca brevemente a la presentadora, Sandra Barneda, para mostrar tu rostros de incredulidad ante la escena que estaba presenciando. Acto seguido, Alba le dice que "a Tomelloso te vas con tu madre, tu hermana y tu hermano, yo, no". El bombero, harto de los gritos, le replica: "Que te pires si quieres, no te lo voy a decir dos veces". Ella le vuelve a cortar: "Eres un cerdo". "Que no me faltes al respeto", le pide él. ¿Respuesta por parte de ella? El mismo epíteto porcino pero con más decibelios. Unos segundos de silencio bastan para que la conductora del espacio considere que ya es suficiente y le pida al concursante que se siente con sus compañeros. Pero Alba no cesa: "Eres un sinvergüenza". "¿Yo? Tú por ponerte así y faltarme al respeto así, siendo que te he respetado".

"Si yo hablo y bailo con un tío con el que tú te llevas mal, tú te hundes, te hundes debajo del pavimento", contraataca ella sin dejarle a él explicar que "yo no sabía quién era". Ya con el "turno de palabra", Gerardo le aclara que cuando supo que Aída que era su examiga le pidió "tomar distancia" porque lo contrario sería una falta de respeto a ella. "No había visto nunca fotos de ella", se justifica. A Alba le daba igual cualquier excusa y amenazó a su pareja con que "ahora voy yo a disfrutar como nunca".

Para terminar el via crucis del joven, Aída tuvo a bien elegirle a él en la ceremonia de los collares (cada tentadora escoge al chico que más le interesa) y aunque él quiso rehusar tal distinción para no enfadar todavía más a su chica, el programa determinó que era una elección de Aída y no podía rechazarla. Sin embargo, esta vez sí se le mostró a Alba el vídeo completo, por lo que apreció su gesto de no querer recibir el collar.

Con todo, Alba ha activado el protocolo de abandono. ¿Será un numerito o realmente dejará el programa? La respuesta, en la próxima entrega.