Cuatro lo había anunciado a bombo y platillo: Miguel Ángel Rodríguez se iba a sentar en el plató de 'Todo es mentira' para contar, por primera vez en televisión, todo lo ocurrido tras su declaración en el Tribunal Supremo, pero parece que esta entrevista exclusiva se le ha caído.

Y no, no se le ha caído porque Miguel Ángel haya decidido no sentarse con Risto Mejide, sino porque Antena 3 se ha adelantado, sentando al político de Isabel Díaz Ayuso en 'Espejo público'. Ha sido esta misma mañana, solo unas horas antes de la emisión de 'Todo es mentira', cuando el hombre ha concedido su primera entrevista en televisión a Susanna Griso.

Sobre el tema de González Amador, novio de Ayuso, ha comentado que "normalmente Hacienda lo que quiere es cobrar dinero y no montar un lío en la Fiscalía. Este asunto se hubiera cerrado si no hubiera sido el novio de la presidenta", añadiendo que "es un hombre honorable que lleva muchos años siendo un directivo de empresa de mucho prestigio y al que se ha pillado una declaración de Hacienda que no está de acuerdo con dos facturas".

Además, añade que "aquí todo se ha sacado de quicio para atacar a Isabel Díaz Ayuso por todos los medios como la Fiscalía, Hacienda, TVE, el Gobierno, el delegado del Gobierno... es agobiante lo que Sánchez hace contra Ayuso cada día. Es evidente que esto es un ataque a Isabel Díaz Ayuso por donde sea. El expediente tiene dos partes, la de la Fiscalía y el abogado de Alberto. Me consta que el abogado no ha revelado el expediente, por lo que lo ha filtrado la Fiscalía"