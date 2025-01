'La Revuelta' ha supuesto un terremoto en la lucha del acces prime time. La televisión pública compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, anterior líder indiscutible de la franja horaria.

Antonio Resines es uno de los actores españoles más reconocidos, aunque desde hace un tiempo también es colaborador puntual de 'La Revuelta' y un rostro habitual en el formato de Atresmedia.

En una entrevista a 'El Mundo', el intérprete explicó que últimamente va menos a 'El Hormiguero', pero que no tiene ningún problema con el espacio. Además, aseguró que es importante "estar razonablemente a bien con todo el mundo, al margen de las ideologías de cada uno".

Resines declaró que se lleva "bien con ambos" presentadores y que no cree que tenga que elegir entre los programas: "A mí me da exactamente igual, yo voy a ir a los dos sitios porque me conviene. Yo en los dos programas he colaborado, he dejado de colaborar y he vuelto a colaborar, así que no pasa nada. Siempre se pueden producir equívocos, pero nada que no se pueda solucionar si hay voluntad".

No solamente eso, y es que el actor se pronunció sobre la politización de la guerra entre ambos formatos: "Se le está dando a esto una polémica que no es para tanto. Se ha politizado esa guerra y es un poco absurdo, porque ni un programa es tan de izquierdas como dicen ni el otro tan de derechas como dicen".

Antonio Resines finalizó la entrevista apuntando que "en el caso de Pablo ya estaba demostrado que lo valía" y en "el de Broncano ha tardado muy poquito en demostrarlo también con unas audiencias que TVE no soñaba". Por ese motivo, "Bienvenida sea 'La Revuelta' y bien mantenido sea 'El Hormiguero'".