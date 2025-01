La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual han entregado este martes 14 de enero la edición número 27 de los Premios Iris, en los que 'La Revuelta' ha arrasado con el galardón al mejor presentador para David Broncano, así como el de mejor dirección y mejor guion.

"Quiero agradecer el premio a 'El Hormiguero'. Y no es irónico. Tener un rival duro te hace jugar mejor. Si no hubiésemos tenido enfrente semejante trasatlántico televisivo no nos hubiéramos puesto tanto las pilas. La cosa podría haber descarrilado, gracias a todos por confiar y no dejarse llevar. Sobre todo al principio, que nos llevaron a un terreno que no queríamos y nos pusieron ese cartel de programa gubernamental comunista y del demonio", ha dicho en el momento de recogerlo.

Silvia Intxaurrondo se llevó el premio como mejor presentadora de magacines y 'Todo es mentira' consiguió el correspondiente a mejor magacín de actualidad.