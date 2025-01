Mariló Montero compartió una experiencia laboral que vivió años atrás, marcada por la injusticia y el trato desigual en el entorno profesional. La discusión tuvo lugar este martes 14 de enero en el programa 'Espejo Público', donde se abordó la nueva normativa de la Unión Europea que obligará a las empresas a hacer públicos los salarios de sus empleados para promover la transparencia.

Montero reveló una conversación que tuvo con un director de informativos en Canal Sur. “Me dijo que a un compañero que tenía menor cargo que yo, yo era la directora, le iban a subir el sueldo porque se había divorciado tres veces y tenía que pagar a muchos hijos", contó la periodista.

La situación no solo la dejó sorprendida sino también indignada, especialmente por la razón que le dió. "Le pregunté que por qué, y me dijo que yo tenía mucho dinero. '¿A ti quién te ha dicho eso?', le respondí. 'Bueno, porque estás casada con quién estás (Carlos Herrera)’, me dijo".

Durante la emisión, Susanna Griso calificó la situación de "muy injusta", destacando que el problema iba más allá del machismo, afectando directamente la valoración del trabajo de Mariló por su capacidad y no por su situación personal.

En el debate, Montero también expresó su opinión sobre la futura transparencia salarial: "Me parece bien que algunas cosas se pongan bocarriba. No me parece bien que se sepa el sueldo de todos los míos. El de los cargos públicos, sí".

La conversación en 'Espejo Público' también tocó otro asunto relacionado: la creación de un centro en Gibraltar para hombres divorciados que enfrentan dificultades económicas debido a las pensiones que deben pagar, mostrando cómo la cuestión de la igualdad y la justicia en los sueldos afecta a distintos sectores de la sociedad.