Encontronazo de Emma García en pleno directo: "Adiós, maleducada"

La periodista Emma García es una de las caras más populares de la televisión en España. Hace 22 años que llegó a Telecinco desde EITB y, desde entonces, no ha abandonado la pequeña pantalla.

Emma García ha pasado por varias programas y se ha labrado una fama enorme como profesional, aunque también ha tenido que salvar sus escollos y ha protagonizado momentos muy tensos con algunos colaboradores o invitados. Uno de estos instantes provocó un enfado en la periodista que aún se recuerda y que, según ha explicado ella misma, "fue como decirle:'Adiós, maleducada'".

"La tele puede contigo"

Pese a que Emma García es una presentadora y periodista experimentada y veterana, admite que trabajar en televisión conlleva una serie de riesgos que hay que saber afrontar. "La tele puede contigo -dice-, se convierte en una obsesión y sólo piensas en la audiencia", explica García en una entrevista concedida a Lecturas.

De hecho, Emma García asegura que ya no comprueba qué se dice de ella en redes sociales, aunque al principio sí lo hacía. "Quería saber lo que pensaban de mí -cuenta-. Un día me encontré con un: 'Te voy a cortar en trocitos, no tienes derecho a vivir' y no volví jamás a leer los foros. ¡No tengo por qué llevarme ese sofocón!"

A la tele, afirma la periodista, "no la puedes engañar" y hay que dar siempre "lo mejor de una misma". Recientemente, cuando cambió de programa con Toñi Moreno (la andaluza pasó a presentar Mujeres, Hombres y Viceversa mientras que ella fue la cara visible de Viva la vida) volvió a sufrir una situación más que tensa en las redes sociales. "Me empezaron a dar por todos lados. Sacaron de todo" y, al final, "fue uno de los peores momentos de mi vida profesional".

Emma García "siempre" se había "sentido muy respetada", pero entonces "no entendía cosas que se publicaron de mí o que me llamaran hija de puta en las redes". Es más, llegó "a pensar: '¿Habré hecho mal en coger este programa?'"

Tiene aspecto de ser afable y encantadora en ocasiones, pero la periodista reconoce que tiene "carácter" y que lo saca cuando le "tocan las narices". Hace tiempo tuvo un encontronazo en televisión con Paloma Lago, con la que se enfadó tras sentir que le estaban faltando el respeto a su equipo. "No fue ni un enfado -admite Emma García-, fue más como decirle: 'Adios, maleducada'".

Y es que la presentadora confiesa ser "muy protectora" con su equipo porque le "fastidia mucho que no se respete su trabajo. Soy educada, pero no tonta", sentencia.