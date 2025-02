Una invitada de 'Y ahora Sonsoles' acusa al programa de dejarla tirada, pero el programa la desmiente

El programa 'Y ahora, Sonsoles' ha sido señalado por la estilista Ruth Santana, quien denunció a través de redes sociales que su entrevista fue cancelada a última hora. Según su versión, el equipo del programa de Antena 3 le propuso inicialmente acudir para contar su historia de superación personal, pero finalmente le pidieron que acudiera en una fecha posterior con otra temática centrada en su relación con las exnovias de su expareja. "Me han dejado tirada con mi peluquería vacía, porque hoy lo tenía todo organizado para estar en Madrid", expresó en TikTok, mostrando su malestar por la situación.

Santana explicó que su decisión de no acudir al plató fue personal y motivada por el cambio en el enfoque de la entrevista: "He decidido no ir, porque hay cosas más importantes que salir en televisión, y son mis principios y el respeto por mi trabajo y mi tiempo". Además, criticó que su testimonio fuera tratado como "carnaza para el morbo" y no como una historia de lucha y superación, asegurando que su intención era motivar a otras mujeres con su experiencia.

La estilista se ha hecho conocida en redes sociales con su serie de vídeos "Y aun así, me quedé", donde narra su historia personal tras ser madre y alejarse de su expareja. En estos vídeos relata episodios difíciles de su relación, incluyendo descalificaciones, infidelidades y situaciones que, según cuenta, pusieron en riesgo la seguridad de su hijo. Su testimonio ha generado un gran impacto en redes, donde ha conseguido una comunidad de seguidores que se identifican con su experiencia.

Por su parte, fuentes del programa 'Y ahora, Sonsoles' han desmentido la versión de Santana. Según publica El Confi TV, desde el primer momento se le propuso acudir al programa junto a otras tres exparejas de su exnovio para hablar de su amistad, y niegan que le cambiaran la temática en el último momento. Además, aseguran que la cancelación de la entrevista se debió exclusivamente a problemas de agenda por parte de la estilista y no a una modificación del enfoque de su testimonio.