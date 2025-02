Lolita Flores anuncia su salida de 'TardeAR': "No me gusta que se metan en mi vida"

Lolita Flores ha anunciado su inminente salida de 'TardeAR', el programa vespertino de Telecinco. Durante la emisión del martes 4 de febrero, la cantante y actriz sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al revelar que en marzo deberá abandonar su puesto como colaboradora debido a sus compromisos profesionales. "En marzo tengo una película y otro programa de televisión y me tengo que ir. Pero siempre sé que esta será mi casa para volver", aseguró, dejando claro que su marcha responde a cuestiones laborales.

La revelación se produjo mientras el programa analizaba la relación entre Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón, en medio de los recientes fichajes televisivos de ambos. Flores aprovechó el momento para felicitar a la diseñadora por su incorporación a 'TardeAR', pero no dudó en lanzar un comentario irónico sobre la creciente exposición mediática de Patón. "Si tenéis a alguien que realmente queráis lanzar al estrellato, me llamáis. Yo pongo algo en Instagram y listo", dijo con sorna, dejando entrever su postura crítica sobre la repentina popularidad televisiva del abogado.

Ante la insistencia de los presentadores, Frank Blanco y Verónica Dulanto, sobre si su decisión era definitiva, Lolita lo confirmó con rotundidad: "Yo tengo 'Poncia' en el teatro, empiezo una película, un programa en la otra cadena... ¡si no tengo tiempo ni de echarme novio!", bromeó, haciendo referencia a sus próximos proyectos y a su inminente participación en la nueva temporada de 'Tu cara me suena'. Con esta agenda, la artista ha considerado inviable su continuidad en el magacín de Telecinco.

Antes de finalizar su intervención, la cantante quiso zanjar cualquier especulación sobre su postura en torno a la polémica de Ruiz de la Prada y su pareja, dejando claro que no quiere seguir opinando sobre el tema: "No me interesa la vida de nadie porque no me gusta que se metan en la mía". Con estas palabras, Lolita Flores cierra su etapa en 'TardeAR', dejando abierta la puerta a un posible regreso en el futuro.