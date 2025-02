'TardeAR' tira de 'Sálvame' y ficha a una colaboradora que llevaba 4 años sin pisar el plató

Después de cuatro años alejada de los platós, Raquel Bollo ha regresado a la televisión como nueva colaboradora de 'TardeAR'. Su incorporación se ha producido en un momento en el que el programa de Telecinco sigue de cerca la investigación judicial que involucra a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. En su debut en la mesa VIP del magacín, Bollo abordó las últimas novedades del caso y dio su opinión sobre la difícil situación que atraviesan.

Durante la tertulia, la presentadora Verónica Dulanto le preguntó directamente sobre el tema: “De este asunto no te hemos escuchado, sobre Anabel y David…”. Bollo, que ha compartido tiempo con la pareja en los últimos meses, explicó lo que ha presenciado en su entorno más cercano. “Yo te puedo decir que el tiempo que yo he estado allí, yo no he visto nada de lo que se está comentando de diferencias entre familias o entre ellos… Yo todo lo que he visto, es todo lo contrario. Con lo cual es de lo que te puedo hablar. He visto cariño y unión en unos momentos muy difíciles. No he visto nada raro”, afirmó la nueva colaboradora.

Bollo también quiso destacar la presión mediática a la que se enfrenta David Rodríguez, especialmente porque no está acostumbrado a la exposición pública. “Es un chico, que hay que entender que si para Anabel está siendo duro, que está acostumbrada a trabajar en los medios, para él también está siendo muy duro porque no conoce este mundo. Viven allí encerrados y sin tener vida normal. Pienso que la mente de las personas también necesitaba airearse”, comentó sobre su decisión de regresar a Córdoba. Además, añadió que su vuelta a su puesto de trabajo también responde a una necesidad de recuperar cierta normalidad: “Necesita coger fuerza en Córdoba, con su familia, para volver a ir”.

Ante la pregunta de Leticia Requejo sobre el hecho de que Anabel y David tengan defensas separadas y la atención esté centrada en él, Bollo reconoció la complejidad de la situación: “La verdad que es duro, porque yo puedo entender que las leyes son como son. A veces tenemos una parte de responsabilidad y otra que no te la esperas. Al final todo se hace como una bola y es muy difícil quitarte el cartel, cuando de una manera, te lo ponen”.