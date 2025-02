Antena 3 encuentra reemplazo para Carlos Latre: este será el humorista que lo sustituirá

La nueva temporada de 'Tu cara me suena' llega con un cambio importante en su mesa del jurado. Carlos Latre, que ha estado vinculado al programa durante varias ediciones, no repetirá en esta entrega tras su fichaje por Mediaset, donde ha participado en 'Babylon Show' y actualmente colabora en 'El programa de Ana Rosa'. Su ausencia ha abierto un hueco en el panel de jueces, en el que sí se mantienen Àngel Llàcer, Lolita Flores y Chenoa.

Para cubrir su puesto, el programa de Gestmusic ha apostado por alguien que conoce muy bien el formato: Florentino Fernández. La noticia la ha confirmado Àngel Llàcer en 'El hormiguero', asegurando que Flo regresa a 'Tu cara me suena', pero esta vez desde el otro lado de la mesa. En 2015, el humorista fue uno de los concursantes más recordados de la tercera temporada, donde imitó a artistas como Marilyn Manson, Jim Carrey o Paquita la del Barrio. Ahora, su experiencia como imitador le servirá para evaluar a los nuevos participantes.

La llegada de Flo a 'Tu cara me suena' coincide con otro proyecto televisivo en el que tendrá un papel destacado. Este viernes, 14 de febrero, La 1 estrena 'José Mota No News', un formato de humor en el que compartirá protagonismo con José Mota, Patricia Conde y Santiago Segura.

Con este fichaje, Florentino Fernández refuerza su presencia en televisión, ya que desde 2023 también forma parte del jurado de 'Got Talent España' en Telecinco. Ahora, la incógnita es si 'Tu cara me suena' y 'Got Talent' compartirán calendario, o si el puesto de Flo en el programa de talentos será ocupado por otro rostro conocido.