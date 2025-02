Aitana se sincera en La Revuelta: así conoció a Vinicius

Acudió al programa de David Broncano para dos cosas: presentar su documental 'Metamorfosis' (Netflix) y regalarle al presentador la primera taza que este no trató de romper después de que el público votara a favor de la absolución del regalo, cuya tradición en La Revuelta reza que toda taza acabe siempre hecha añicos. Esta, sin embargo, estaba hecha por la propia cantante y actriz, que llevó a votación popular el indulto final.

Sin embargo, de que entre tazas y documentales había mucho de qué hablar... y muy a pesar de que Broncano y Aitana son amigos (y ex vecinos), la cantante de pudo quitarse de encima el lastre de los últimos rumores que la han llegado a relacionar con distintos futbolistas y actores desde que terminara su relación con Sebastián Yatra.

¿Y Bellingham?

La cantante catalana se ha sincerado en una reciente entrevista con David Broncano, dejando momentos que no pasaron desapercibidos para el público. Todo comenzó cuando el presentador, conocido por su estilo incisivo, le preguntó si conocía a algún futbolista. "¡Qué te puedo decir! Yo no conozco a ningún futbolista...", respondió ella, dejando clara su postura. El comentario viene a raíz de los recientes rumores que la han relacionado con el futbolista del Real Madrid Jude Bellingham, tras volver a relacionarla de nuevo con su ex Miguel Bernardeau, después de que se les haya visto recientemente en unas imágenes.

Sin embargo, Broncano no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente y, con tono sorprendido, insistió: "¿A ninguno? ¿Ni del Valladolid o del Getafe?". La respuesta de la artista fue tajante: "Pues no, la verdad es que no".

El presentador, decidido a indagar más, bromeó: "Te voy a presentar yo a alguno". Pero la cantante mantuvo su negativa: "No, no conozco". Fue entonces cuando, tras tanta insistencia, admitió que algún cruce sí que había tenido. "Puedo haberme cruzado alguna vez con algún futbolista, alguna cosa así sí, pero no les conozco", reconoció.

Parece que la prensa pone una diana con nombres al azar para elegir el novio de Aitana de cada semana.



Fue en ese momento cuando Broncano jugó su mejor carta y lanzó un nombre que no dejó a nadie indiferente: "¿Vinicius?". La respuesta de la cantante sorprendió a todos: "Sí, justamente". Broncano, con su característico humor, reaccionó al instante: "Ya sabía yo...".

El momento más comentado llegó cuando la artista, entre risas, se giró hacia el público y afirmó con rotundidad: "No, no... No quiero más novios". La confesión no se quedó ahí, ya que detalló cómo fue ese encuentro inesperado con el futbolista brasileño: "Estaba en Ibiza con unas amigas...", comenzó a contar antes de que Broncano la interrumpiera en tono de broma: "Y apareció Vinicius detrás de un seto, eh".

La cantante, sin perder la compostura, aclaró: "No, para nada. Es muy majo y además es amigo también de Marco, de Arón Piper, que también es amigo mío y ha sido más que nos hemos encontrado con más gente".