Mario Casas se confiesa: estas son las sustancias que ha dejado de consumir

Mario Casas acudió a divertirse al Hormiguero de Pablo Motos para presentar su nueva película, 'El secreto del orfebre', con un llamativo cambio de look protagonizado por un "bigotillo" y muchas cosas de las que sincerarse en relación a su salud y su estilo de vida. Y es que, si bien el conocido actor es un "influencer" nato y muy deportista; reflejo de ello es su espectacular físico... hay aspectos de su vida que ha decidido dejar atrás dando un paso adelante en cuestiones de salud y satisfacción personal.

Para dejar las sustancias que lo mantenían enganchado o que no le hacían sentir bien, Casas ha confesado que ha sido fundamental incluir en el proceso una rutina saludable basada en el deporte y el descanso: “El deporte es como comer. Dejar los vicios atrás, hacer deporte y descansar”.

Una decisión que lo cambió todo

“He dejado el alcohol y he dejado de fumar. Llevo mes y medio sin fumar, no le estoy dando de comer al monstruo”, confesó Mario Casas. El actor explicó que, desde que tomó esta decisión, su perspectiva sobre la vida ha cambiado por completo. “Tu manera de ver la vida cambia por completo. Socialmente, tú personalmente, cómo comes, cómo piensas, cambia absolutamente todo. Eres más consciente de quién eres en todos los sentidos y de lo que quieres”, añadió.

Casas también señaló que, aunque el alcohol es una sustancia muy vinculada a la vida social, enfrentarse a las relaciones sin su presencia implica un trabajo interno significativo: “El alcohol es más social, pero cuando te relacionas con los demás cuesta. Es trabajar en uno mismo”.

'El secreto del orfebre'

Durante su paso por El Hormiguero, Mario Casas también aprovechó para hablar sobre su nuevo trabajo cinematográfico, 'El secreto del orfebre'. El actor describió esta película como “una historia de amor, romántica, preciosa. Pelis como las de antes, de amor, de enamorarte”. Casas interpreta a Juan Pablo, un orfebre que vive un amor de verano a los 18 años y se reencuentra con esa persona especial 20 años después.