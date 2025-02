Sorpresa en 'GH Dúo': el concursante soñado se queda a las puertas de la final y tenemos a los primeros finalistas

La novena gala de 'GH Dúo' marcó un punto de inflexión en el concurso con la proclamación de los primeros finalistas y la última ronda de nominaciones. Carlos Sobera, conductor del programa, anunció que el reality entra en su fase decisiva y que, a partir de ahora, cada expulsión será clave de cara a la gran final.

El duelo de la noche lo protagonizaron Marieta y Miguel Frigenti, quienes se enfrentaron a la votación del público para decidir quién debía abandonar la casa. Con un 57% de los votos, el tertuliano fue el elegido para salir de Guadalix. “Duele un poco, tenía esperanza porque la nominación era complicada. He demostrado que no dividía la casa y eso me hace sentir bien”, aseguró Frigenti tras conocer la decisión. Por su parte, Marieta, que consiguió salvarse, le dedicó unas palabras: “Me da muchísima pena, ha sido un concursante diez y me quedo con lo bueno”.

Tras la expulsión, los concursantes participaron en un juego de globos que determinó los últimos nominados del programa. Álex Ghita fue el primero en quedar sin opciones, seguido de Marieta, Romina y Maica. Sin embargo, la audiencia tuvo la última palabra y decidió salvar a Maica, dejando a los otros tres en la cuerda floja. “El martes habrá una expulsión”, adelantó Sobera.

Por otro lado, la gala dejó confirmados a los primeros cuatro finalistas de esta edición. Sergio, Óscar, José María y Maica lograron asegurar su permanencia hasta el desenlace del concurso. Ahora, la tensión aumenta en la casa mientras los nominados se juegan su permanencia en GH Dúo y la oportunidad de luchar por el gran premio.