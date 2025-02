Adrián Rodríguez rompe su silencio: su lucha contra las adicciones y el giro inesperado en su vida

Adrián Rodríguez ha hablado abiertamente sobre su batalla contra las adicciones en una entrevista concedida a 'Fiesta'. El actor y cantante, conocido por su participación en series como 'Los Serrano', 'Física o química' y 'El chiringuito de Pepe', explicó cómo la fama repentina le llevó a un camino que nunca imaginó: “Gestionar esa locura de fama, dinero y demás siendo apenas un adolescente no es fácil. Uno intenta hacerlo lo mejor que puede, pero existe un vacío que no puedes llenar cuando todo el mundo te conoce por la calle”. Según relató, ese vacío le llevó a tomar decisiones equivocadas que acabaron afectando tanto a su carrera profesional como a su vida personal.

Rodríguez reconoció que su problema se hizo evidente tras su paso por 'Supervivientes 2018', donde abandonó voluntariamente poco después de comenzar: “Cuando volví, me di cuenta de que no podía seguir con ese tipo de vida porque estaba sufriendo mientras lo hacía. Pedí ayuda y en ello sigo, porque no se puede decir que esté recuperado, sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad”.

El actor también confesó que, en un primer momento, pensó que ya había superado sus problemas, pero se dio cuenta de que había recaído: “Corrí demasiado y me confié pensando que estaba recuperado antes de tiempo, lo que me obligó a empezar de cero de nuevo”. Actualmente, su prioridad es su bienestar y no tanto su carrera en el mundo del espectáculo. “Mi carrera de actor ya se verá. De momento, tengo que estar recuperándome y luego ya decidiré”, aseguró durante la entrevista en Telecinco.

Con una visión más clara sobre su futuro, Adrián Rodríguez sigue centrado en su proceso de recuperación de estas adicciones. Durante la entrevista, hizo hincapié en la dificultad de superar este tipo de situaciones y en la importancia de pedir ayuda.