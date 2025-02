El monumental cabreo de Melody: "¿Por qué no cambias la forma de hablar a tu madre?"

En una grabación de cámaras ocultas del famoso programa de Toñi Moreno Gente Maravillosa ha expuesto una situación preocupante: los malos tratos de hijos hacia sus madres. Con el apoyo de la Fundación Amigó, el reportaje denuncia actitudes egoístas y faltas de respeto en el seno familiar, evidenciando la importancia de valorar a quien nos dio la vida. En este programa la protagonista fue, ni más ni menos, que "Esa Diva": Melody, la cantante que representará a España en el próximo festival de Eurovisión y ganadora del Benidorm Fest 2025.

Melody "on fire"

En la grabación donde Melody fue "pillada" se observa cómo un joven acompaña a su madre a comprar ropa para una cita muy especial: conocer a los suegros. La situación se torna tensa cuando el chico insiste en que debe ir vestido de marca, argumentando que los padres de su novia son catedráticos universitarios. Sin embargo, la realidad económica de la familia se impone de forma contundente. La madre le explica que únicamente dispone de 40 euros hasta fin de mes, enfatizando: “Cariño, hasta el día 5 no cobro y lo que me queda tengo que guardarlo para comer”. Todo esto con la cantante como testigo, que no puede ocultar su enfado y acaba entrando al trapo y "metiéndose" en la conversación.

"Eres tonta, mamá"

Ante esta situación, el hijo reacciona de manera despectiva, respondiendo: “Eres tonta, mamá, a esta cita tengo que acudir bien vestido”. Esta respuesta despierta la indignación de Melody, presente en la tienda y que desconoce que todo se trata de una cámara oculta. La "diva valiente y poderosa" no duda ni un segundo en intervenir y defender a la madre. Con tono enérgico y lleno de emoción, Melody le dice al joven: “A nadie se le habla así y menos a la persona que te ha dado la vida”. Además, recalca que “la clase no la tiene la ropa, la tienes tú”, subrayando que la elegancia y el valor personal no dependen del aspecto o la marca de la ropa. Melody también cuestiona al joven, señalando: “¿No estás estudiando en la Universidad? ¿Y por qué no cambias la forma de hablarle a tu madre?”, entre otros muchos "zascas" lanzados al chico, cuyo actor sigue "erre que erre" mientras la actriz que hace de madre finge un llanto desconsolado en un "cuadro" de imagen que mantiene a la de Dos Hermanas totalmente anonadada.

Las imágenes, que se viralizaron en su día, vuelven a hacerlo tras la victoria de Melody en el Benidorm Fest.