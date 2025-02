Esta conocidísima actriz se ofrece para interpretar a Belén Esteban en la serie sobre su vida

Belén Esteban no descarta que su vida pueda convertirse en una serie o película y, en los últimos meses, el tema ha vuelto a tomar fuerza en diferentes eventos del mundo del cine y la televisión. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha compartido en varias ocasiones su deseo de ver su historia reflejada en la pantalla, e incluso llegó a preguntar al director Juan Antonio Bayona si estaría interesado en dirigir el proyecto.

Más recientemente, en la gala de los Premios Feroz, Pedro Almodóvar se pronunció sobre la posibilidad de asumir la dirección, asegurando que necesitaría al menos dos años antes de poder comprometerse. "Yo siempre te esperaré, Pedro", respondió Belén en su programa.

En su intervención en 'Ni que fuéramos', la televisiva planteó qué actriz le gustaría para interpretarla en su juventud, mencionando a Ester Expósito como su opción ideal. "Me encanta. Me encantaría", confesó. La posibilidad de llevar su historia a la ficción no parece tan descabellada, ya que incluso en los Premios Goya la actriz de 'Élite' afirmó que estaría dispuesta a asumir el reto. Con el paso de las semanas, más nombres del cine y la televisión se han sumado al interés por participar en una posible producción sobre la vida de Esteban.

Durante la presentación del Festival de Málaga, la actriz Marta Hazas también se pronunció al respecto y no descartó la posibilidad de ponerse en la piel de la colaboradora si el proyecto llega a buen puerto. "Por supuesto, si hay un buen guion detrás y un buen director, claro que sí. Además, es un gran personaje", declaró en una entrevista para Europa Press.